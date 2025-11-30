Υποχωρεί η κακοκαιρία - Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Κρήτη τη Δευτέρα

Υποχωρεί σιγά – σιγά η κακοκαιρία Adel από αύριο Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, με τοπικές βροχές να σημειώνονται κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, αλλά και τον καιρό να σημειώνει βελτίωση και τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά σχετικά επίπεδα για την εποχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, ασθενείς τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και από τα δυτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα θαλάσσια 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. από το βράδυ νότιοι νοτιοανατολικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα