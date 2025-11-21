Ο Πολάκης έκατσε μακριά απ' όλους και δεν έμεινε να ακούσει τον Τσίπρα

Σε γενικές γραμμές, η απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη σήμανε «εκεχειρία» στο «μέτωπο» της ευρύτερης Κεντροαριστεράς – ενδεικτικό της θλίψης που προκάλεσε ο θάνατος του.

Οι άνθρωποι μου που βρέθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας για την πολιτική κηδεία του αγαπημένου «παππού» της Ανανεωτικής Αριστεράς, μου μετέφεραν ότι σε αρκετά «πηγαδάκια» άκουσαν να ρίχνουν τα «καρφιά» τους προς τον Παύλο Πολάκη.

Ο λόγος, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα για τον Αλ.Φλαμπουράρη, όπου το εξέλαβαν ως μπηχτή προς τον Αλέξη Τσίπρα. «Αλέκο καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι με σεβασμό και εκτίμηση. Σε αρκετές κρίσιμες στιγμές της διακυβέρνησης του 15-19 είχες σωστή θέση, άσχετα αν εισακούσθηκες...», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο χανιώτης βουλευτής.

Μάλιστα, το γεγονός ότι ήταν παρούσα σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν εμφανίζονταν ο Πολάκης, «φούντωσε» τις συζητήσεις.

Βέβαια, οι άνθρωποι μου με διαβεβαίωσαν ότι ο κρητικός πρώην υπουργός μια χαρά πήγε στην κηδεία, απλά αποφάσισε να κάτσει στα «ορεινά» και να μην πάει μπροστά, μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι τον αναζήτησα ανάμεσα σε εκατοντάδες φωτογραφίες αλλά δεν κατάφερα να τον εντοπίσω.

Βέβαια, μου είπαν ακόμα ότι έφυγε πριν από τον επικήδειο του πρώην πρωθυπουργού.

Μπορεί να έτυχε…