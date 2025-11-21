Ο «παππούς» που ένωσε την πολυδιασπασμένη Αριστερά ακόμη και με τον θάνατό του

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της συντηρητικής παράταξης στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, Νικήτας Κακλαμάνης, στον επικήδειο που εκφώνησε, ανέφερε ότι ο εκλιπών πάλευε για την ενότητα του χώρου του. Το γνώριζε αυτό διότι υπήρξε φίλος του. Άλλωστε, ο Αλ. Φλαμπουράρης πραγματοποιούσε ελάχιστες μιντιακές εμφανίσεις και ότι είχε να πει το έλεγε στα όργανα του κόμματος που άνηκε.

Στο ύστατο χαίρε, η πολυδιασπασμένη Αριστερά, ειδικά το τμήμα της που ανέλαβε το 2015 τη διακυβέρνηση του τόπου, μπόρεσε να αφήσει στην άκρη τις διαφωνίες της και υποκλίθηκε στην προσωπικότητα του πρώην υπουργού. Το ερώτημα που αρκετοί έθεταν μετά την ολοκλήρωση της σεμνής τελετής, ήταν αν αυτό μπορεί να έχει και συνέχεια.



Όλη η Αριστερά



Ο βαθύτατα συγκινημένος Αλέξης Τσίπρας, που εκφώνησε με σπασμένη φωνή τον επικήδειο για τον μέντορα του και «παππού των παιδιών του», προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του, έθεσε την υπόθεση στη σωστή βάση. «Δε λείπει κανείς. Αι γενέαι πάσαι της Αριστεράς και όχι μόνο», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Και είχε απόλυτο δίκιο. Ήταν εκεί σύσσωμες οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, όλα τα κορυφαία τους στελέχη. Ο Αλέξης Τσίπρας, που στην πραγματικότητα ήταν οικογένεια με τον Αλ. Φλαμπουράρη, δέχθηκε τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων. Και είχε θερμούς χαιρετισμούς τόσο με τον Σωκράτη Φάμελλο, όσο και του Αλέξη Χαρίτση.

Το ίδιο ίσχυε και για τους κοντινούς ανθρώπους του εκλιπόντος από τον χώρο της πολιτικής, όπως η Όλγα Γεροβασίλη και ο Χρήστος Σπίρτζης. Όμως, στο παλιό ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο πάρκο Ελευθερίας, δεν ήταν μόνο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ήταν και αρκετοί από όσους αποχώρησαν το 2015, με τη ΛΑΕ ή παρέμειναν μακριά από την ενεργώ πολιτική. Και αποδείχθηκε ότι παρά τις κατά καιρούς πολιτικές διαφοροποιήσεις, οι προσωπικές σχέσεις δεν έχουν διαταραχθεί.



Το μεγάλο ερώτημα



Μπορεί η συνάντηση αυτή των δυνάμεων της όλης «Κυβερνώσας Αριστεράς» στο πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ να παράξει πολιτικά αποτελέσματα για στο άμεσο μέλλον, εν αναμονή πάντα των οριστικών αποφάσεων του Αλέξη Τσίπρα; Δύσκολα μπορεί να το προβλέψει κάποιος με σιγουριά. Διότι ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του με ποιους πρώην συντρόφους του δεν θέλει να συμπορευτεί στο μέλλον.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι με -ελάχιστες εξαιρέσεις- δεν έχει αποφασίσει οριστικά ως προς το ποια στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά ή από άλλους χώρους ή κινήσεις, θα μπορούσαν να έχουν ρόλο στο πιθανό νέο εγχείρημα. Είναι μια σκέψη που τριγυρίζει στο μυαλό του.



Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις του επόμενου διαστήματος, είναι δεδομένο ότι η συζήτηση ποιοι θα ποιους και ποιους θα αφήσουν πίσω, θα ανοίξει ξανά.