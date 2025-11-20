Κηδεία Αλέκου Φλαμπουράρη: Ποιοι βρέθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας - Ο συγκινητικός επικήδειος Τσίπρα

Μέσα σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι του, είπαν το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Αλέκο Φλαμπουράρη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνδέονταν φιλικά, πολιτικά και οικογενειακά με τον εκλιπόντα, εκφώνησε έναν συγκινητικό, με προσωπικές αναφορές, επικήδειο, ευχαριστώντας τον για όλη αυτή την πορεία.

«Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες.

Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας.

Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θαπαραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιαςεξουσίας.

Και ότι δε θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλό σου ταξίδι!», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Όλες οι φυλές της Αριστεράς ήταν εκεί

Στην πολιτική κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων, στο Πάρκο Ελευθερίας, βρέθηκαν πρόσωπα από ολόκληρη την Αριστερά, αλλά και από τα τα υπόλοιπα κόμματα.

Πέραν του Αλέξη Τσίπρα, τις συζύγου του, Μπέτυς Μπαζιάνα και των δύο γιων τους, παρόντες στην κηδεία ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, οι αντιπρόεδροι της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Credits: Eurokinissi

Ο Σωκράτης Φάμελλος, σημείωσε πως «Όσοι βρεθήκαμε δίπλα του βλέπαμε ένα πηγαίο φως, που φώτιζε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Αλέκος ήταν αφοσιωμένος στην κοινή υπόθεση.

Αυτή είναι η σωστή λέξη «Αφοσίωση», με αυταπάρνηση. Και αυτό το υπηρέτησε μέχρι την τελευταία ημέρα. Αφήνοντας πολλές φορές σε δεύτερο επίπεδο τη δουλειά του και την οικογένειά του, την Εύη, που δεν έλειψε στιγμή από το πλευρό του αλλά και από τον αγώνα μας. Τη θυμάμαι και αυτή μαζί μας για ώρες και στο Μαξίμου και στον ΣΥΡΙΖΑ».

Credits: Eurokinissi

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε πώς έχασε έναν καλό φίλο, ενώ θυμήθηκε τις οπαδικές κόντρες που είχε με τον εκλιπόντα, για την αγαπημένη του ΑΕΚ, καθώς ο ίδιος ήταν Ολυμπιακός. «Η Εύη (σ.σ. σύζυγος του Αλέκου Φλαμπουράρη) και οι δικοί σου άνθρωποι μπορούν να είναι περήφανος για σένα. Ήταν πανάξιος πρώτου πριν γίνει “ο Φλαμπουράρης” της πολιτικής», ενώ εστίασε στις ενωτικές προσπάθειες που έκανε για τον πολιτικό χώρο του.

Credits: Eurokinissi

Δεν μπορούσαν να απουσιάζουν δεκάδες πρόσωπα με τα οποία πορεύτηκε μαζί για δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους χώρισαν στη διάρκεια των ετών, όπως ο Σπύρος Λυκούδης, ο Νίκος Φίλης, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Νίκος Μανιός, ο Νίκος Χουντής, ο Τάσος Κορωνάκης, ο Πάνος Λάμπρου, Στάθης Λεουτσάκος και ο Κώστας Αθανασίου.

Ο Νίκος Βούτσης, στον επικήδειο που εκφώνησε, σημείωσε -ανάμεσα σε άλλα- πως «Περίμενες πρώτα να περάσουν οι εορτασμοί του Πολυτεχνείου και μετά να φύγης. Πορεύτηκες με το όραμα του Σοσιαλισμού με Δημοκρατία. Διακρίθηκες για τη σεμνότητα και την απουσία της προσωπικής στρατηγικής. Γι αυτό σε αγαπούσαν και φίλοι και αντίπαλοι».

Παρούσα ήταν σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η Πολιτική Γραμματεία και δεκάδες στελέχη του κόμματος, το σύνολο των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και πολλά στελέχη της και στελέχη της ΛΑΕ. Επίσης, οι πρώην υπουργοί Παναγιώτης Κουρουμπλής, Νίκος Τόσκας, Γιώργος Σταθάκης. Επίσης, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς και η βουλευτής του κόμματος, Νάντια Γιαννακοπούλου.