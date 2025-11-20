Οι πρώτες εικόνες από την πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Παρών ο Αλέξης Τσίπρας

Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, θα τελεστεί, στις 14:30, η πολιτική κηδεία του Αλέκο Φλαμπουράρη , ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Σύντροφοί του στάθηκαν ανά τετράδες δίπλα στο φέρετρο, σχηματίζοντας έναν σιωπηλό κύκλο τιμής γύρω από τον εκλιπόντα. Με σκυμμένα κεφάλια και εμφανή συγκίνηση, απέδωσαν τον δικό τους φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που υπήρξε για χρόνια συνοδοιπόρος και σημείο αναφοράς στον πολιτικό τους αγώνα.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνου, να ενισχυθεί το «Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ».



Λίγο πριν τις 13:30, το φέρετρο έφτασε στο Πάρκο Ελευθερίας. Σκηνή βαθιάς θλίψης εκτυλίχθηκε όταν η σύζυγος του πρώην υπουργού Επικρατείας, Εύη Φλαμπουράρη, κατέρρευσε συναισθηματικά, κλαίγοντας με λυγμούς πάνω από το φέρετρο του συζύγου της.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Λίγο μετά τις 14:00 στο Πάρκο Ελευθερίας έφτασε και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνοδευόμενος από την σύντροφό του Περιστέρα Μπαζιάνα αλλά και τους γιούς του Ορφέα Ερνέστο και Παύλο οι οποίοι αποχαιρετούν σήμερα τον «παππού» όπως τον αποκαλούσαν Αλέκο.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός. Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.



Στην πολιτική κηδεία, επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και συνεργάτες του.