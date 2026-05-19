Ο Πολάκης ως... ηγέτης του χώρου (αλλά με τις προτάσεις του)

Η ταπεινή στήλη, εξαρχής, είχε πάρει θέση.

Ο Πολάκης στις εσωκομματικές κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η λογικότερη επιλογή για την κοσμοθεωρία της Κουμουνδούρου από τη στιγμή που ο Τσίπρας τράβηξε προς άλλα, πιο αστικά λιμάνια.

Ο βουλευτής από τα Χανιά, λίγες ώρες μετά από τη διαγραφή του, πήγε χθες το βράδυ στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη και ως... ηγέτης του χώρου απηύθυνε κάλεσμα προς όλες τις όμορες δυνάμεις προκειμένου «να πέσει ο Μητσοτάκης».

Μέσα και ο Ανδρουλάκης, μέσα και ο Τσίπρας.

Ένα... μικρό πρόβλημα υπάρχει.

Ο Πολάκης, που ούτε σπιθαμή δεν έχει μετακινηθεί από τις θέσεις του, έθεσε ως προϋπόθεση την υιοθέτηση του πλαισίου των προτάσεων που είχε καταθέσει και στις εσωκομματικές εκλογές.

ΔΕΗ στο δημόσιο, διυλιστήριο- τουλάχιστον ένα - στο δημόσιο, Εθνική τράπεζα στο δημόσιο. Συμπληρώνω, πως στις προτάσεις του κ. Πολάκη υπάρχει και η ίδρυση δεύτερης σχολής δικαστών όπως και η εθελουσία στον κλάδο.

Οπότε καθαρή μεν η πρόταση Πολάκη, ουτοπική δε ως προς το κάλεσμα για τη δημιουργία αυτού του «μετώπου».

Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος πλασάρεται καθαρά ως ο... ηγέτης του χώρου αλλά με τις δικές του προτάσεις ως προαπαιτούμενο για να πάει παρακάτω η συζήτηση.