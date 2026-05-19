Ο πρίγκιπας Χάρι με τούρτα και δυο πιγκουίνους γιορτάζει την όγδοη επέτειο γάμου με τη Μέγκαν

Με ένα τρυφερό βίντεο αλλά και αδημοσίευτες φωτογραφίες επέλεξε να γιορτάσει την επέτειο του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι η Μέγκαν Μαρκλ.

Στις εικόνες που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, ανάρτησε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της γαμήλιας τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου του 2018 στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, καθώς και εικόνες από τις δεξιώσεις που ακολούθησαν, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και το βράδυ.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν στιγμές με τον Χάρι να κάνει πρόποση, τον Έλτον Τζον να τραγουδά, το ζευγάρι να απολαμβάνει ιδιωτικές στιγμές μαζί, αλλά και να χορεύει.

Η τούρτα και το άγαλμα που έκρυβαν ένα μήνυμα

Η Μέγκαν μοιράστηκε επίσης εικόνες από τον οικογενειακό εορτασμό στο σπίτι του ζευγαριού, μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και τη 4χρονη Λίλιμπετ.

Με αφορμή την ειδική ημέρα, ο πρίγκιπας Χάρι χάρισε στη Μέγκαν ένα γλυπτό με δύο πιγκουίνους, μια συμβολική αναφορά σε πάρτι που είχε διοργανώσει το ζευγάρι μετά τον αρραβώνα του, το 2017. Τότε, οι καλεσμένοι είχαν κληθεί να φορέσουν ολόσωμες στολές ζώων, ενώ ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν εμφανιστεί ντυμένοι πιγκουίνοι. Όπως είχε πει η Μέγκαν, το επέλεξαν επειδή «οι πιγκουίνοι μένουν μαζί για όλη τους τη ζωή».

Meghan shared a beautiful glimpse into her & Prince Harry’s wedding anniversary celebrations today, including a sweet kiss over a "Lemon elderflower cake" a perfect nod to their 2018 wedding cake. From matching penguin onesies to sweet handmade cards from the kids (& singing!)🥂 https://t.co/f7ofECBWHc pic.twitter.com/CrQmHF6SYb — Rebecca 🤎 (@rebecca_sussex) May 19, 2026

Επιπρόσθετα, ο Χάρι επέλεξε να σβήσουν κεράκια τοποθετημένα σε ένα γλυκό με γεύση «λεμόνι και άνθη elderflower», μια τέλεια αναφορά στην γαμήλια τούρτα τους.