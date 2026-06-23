Ο Romain Dumas είναι ο «Βασιλιάς του Βουνού»

Ο Romain Dumas και η Ford Racing κατέκτησαν θριαμβευτικά τη νίκη στην φετινή 104η εκδοχή της διάσημης αμερικανικής ανάβασης Pikes Peak International Hill Climb, φτάνοντας στην κορυφή του «Βουνού της Αμερικής» με το ηλεκτρικό πρωτότυπο Super Mustang Mach-E με τον αριθμό 125, σε χρόνο 8:18.202. Με το αποτέλεσμα αυτό η Ford Racing αποσπά την δεύτερη νίκη της στο θρυλικό Pikes Peak, με τον Romain Dumas να στέφεται επάξια ο «Βασιλιάς του Βουνού» για έκτη φορά στην καριέρα του. Παράλληλα, ο Γάλλος οδηγός επικράτησε και στη νέα κατηγορία «Unlimited – Production Based» που δημιουργήθηκε για αγωνιστικά οχήματα, τα οποία σχετίζονται με κάποιο μοντέλο παραγωγής.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ford Racing γιορτάζει φέτος 125 χρόνια ιστορίας στους αγώνες. Η Ford έλαβε μέρος στην πρώτη διοργάνωση του Pikes Peak Hill Climb το 1916, εγκαινιάζοντας μια σχέση με το «Βουνό της Αμερικής» που πλέον μετρά 110 χρόνια. Το 2026, η αγωνιστική ομάδα της Ford επέστρεψε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού κατακτώντας τη νίκη με ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο που σχεδιάστηκε για να προωθήσει το μέλλον της Ford Racing.

«Πρόκειται για μια απίστευτη στιγμή για την Ford Racing και την ομάδα που εξέλιξε την Super Mustang Mach-E μέσα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Το Pikes Peak δεν μοιάζει με καμία άλλη αγωνιστική διοργάνωση στον κόσμο. Απαιτεί απόλυτη εστίαση από τους τεχνικούς της ομάδας, αλλά και τεράστιο θάρρος από τον οδηγό. Ακόμη και αν έχεις το τέλειο αυτοκίνητο, οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του δρόμου μπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσμα» δήλωσε ο Nick Kuhajda, Program Supervisor, Ford Racing Demonstrators. Και προσέθεσε: «Μετά την περσινή διοργάνωση, η ομάδα επέστρεψε έχοντας πραγματοποιήσει αμέτρητες ώρες δοκιμών τόσο στην πίστα όσο και στο εργαστήριο. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τη δουλειά που κάναμε στη νέα αεροδυναμική σήραγγα της Ford, στην οποία είναι εφικτό να παραχθούν έως και 5.440 κιλά κάθετης δύναμης. Η Super Mustang Mach-E έγινε έτσι το όχημα με τη μεγαλύτερη παραγόμενη κάθετη δύναμη που έχει δοκιμαστεί στις εγκαταστάσεις αυτές, συμβάλλοντας παράλληλα στην προετοιμασία της ομάδας για το πρόγραμμα Hypercar της Ford Racing. Η κατανόηση της αεροδυναμικής απόδοσης και της ισορροπίας του αυτοκινήτου ήταν καθοριστική ώστε ο Romain να έχει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους μηχανικούς, τους τεχνικούς και τις ομάδες logistics που έκαναν αυτή τη νίκη πραγματικότητα».

Με τη σειρά του, ο Romain Dumas δήλωσε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Κινηθήκαμε πολύ κοντά στους χρόνους που προέβλεπαν οι προσομοιώσεις -ίσως και ταχύτερα- με αποτέλεσμα να αξιοποιήσαμε κάθε δυνατότητα που είχαμε. Το αυτοκίνητο ήταν εξαιρετικό. Η οδήγηση στο Pikes Peak αποτελεί πάντα ένα μεγάλο προνόμιο. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας και πόσο κοντά στα όρια κινούμαστε συνεχώς».

Ένα ηλεκτρικό θηρίο με περισσότερους από 1.400 ίππους

Οι γνώσεις που απέκτησε η Ford Racing τόσο από τη συμμετοχή της στην ανάβαση όσο και από το πρόγραμμα ανάπτυξης της Super Mustang Mach-E θα αξιοποιηθούν άμεσα στην εξέλιξη των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της Ford. Εξελιγμένη σε συνεργασία με την STARD και με την υποστήριξη της Pirelli, η πανίσχυρη Super Mustang Mach-E διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες STARD UHP, οι οποίοι κινούν και τους τέσσερις τροχούς, αποδίδοντας συνδυαστικά περισσότερους από 1.400 ίππους. Η μπαταρία των 50 kWh υποστηρίζει ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης έως και 710 kW.

Η παραπάνω απόδοση παραμένει διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασης συνολικού μήκους 20 km που περιλαμβάνει 156 στροφές και διαθέτει υψομετρική διαφορά 1.440 m μέχρι την κορυφή – αυτή βρίσκεται σε υψόμετρο 4.302 m. Καθώς η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E ανεβαίνει, η μειωμένη πυκνότητα του αέρα περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αεροδυναμικής, ενώ οι μεταβολές στη θερμοκρασία, στα επίπεδα πρόσφυσης του ασφάλτου και στην ταχύτητα διέλευσης από τις στροφές έχουν ως αποτέλεσμα οι απατήσεις τόσο από την ανάρτηση όσο και από τα ελαστικά της Pirelli να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Έχοντας συμμετάσχει με την Super Mustang Mach-E και στο περσινό Pikes Peak International Hill Climb, η Ford Racing επέστρεψε φέτος στη θρυλική ανάβαση, έχοντας επί προχωρήσει σε εκτεταμένη εξέλιξη του πρωτότυπου οχήματός της τον τελευταίο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, οι μηχανικοί αποτύπωσαν μέσω τρισδιάστατης σάρωσης ολόκληρο το αγωνιστικό αυτοκίνητο και το συνέκριναν με τα αρχικά ψηφιακά σχέδια (CAD). Στη συνέχεια προσδιόρισαν το κέντρο βάρους και τις ροπές αδράνειας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησαν δοκιμές κινηματικής και ελαστικότητας του οχήματος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αξιοποιήθηκαν για να βελτιωθεί η ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης, η ακαμψία του αυτοκινήτου στις στροφές, η γεωμετρία της ανάρτησης, καθώς και οι εσωτερικές τριβές της. Παράλληλα, η ομάδα εξέλιξης προσδιόρισε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αμορτισέρ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα ρυθμίσεων σε πέντε κατευθύνσεις, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ειδικές εγκαταστάσεις για την πιστή αναπαραγωγή των κινήσεων των τροχών και των υψηλών φορτίων που αναπτύσσονται από τα θηριώδη αεροδυναμικά βοηθήματα της Super Mustang Mach-E.

Ταυτόχρονα, ο Romain Dumas συνεργάστηκε με τους μηχανικούς στον προσομοιωτή της Ford Racing, ενώ μέσω ψηφιακών εξομοιώσεων πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες εικονικές αναβάσεις στην διαδρομή του Pikes Peak International Hill Climb για τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων. Επίσης, εκτεταμένες δοκιμές με αισθητήρες πίεσης στο κάτω μέρος του αμαξώματος βοήθησαν στη συσχέτιση των πραγματικών μετρήσεων ροής του αέρα με τις προβλέψεις της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, πριν από την τελική επικύρωση σε δοκιμές οι οποίες έλαβαν χώρα τόσο στην πίστα όσο και στην αεροδυναμική σήραγγα.



«Είναι υπέροχο που ολοκληρώσαμε αυτό που ξεκινήσαμε πέρυσι δείχνοντας τις πραγματικές δυνατότητες αυτού του οχήματος.Το αποτέλεσμα αυτό ανήκει σε όλους όσοι συνέβαλαν στο πρόγραμμα, τόσο εδώ στο Pikes Peak όσο και πίσω στις εγκαταστάσεις μας. Η εξέλιξη του οχήματος κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου μάς έδωσε τη δυνατότητα να το κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος και να τελειοποιήσουμε κάθε επιμέρους τμήμα του. Ακόμη και με τον νέο σε πολλά τμήματα της διαδρομής ασφαλτοτάπητα, η ομάδα μας προσαρμόστηκε γρήγορα, βελτίωσε το αυτοκίνητο και πέτυχε τους στόχους που είχαμε θέσει» δήλωσε ο Zach Burns, Program Engineer, Ford Racing Demonstrators.

Με αγωνιστική παράδοση 125 ετών

Στο φετινό Pikes Peak, η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E έφερε τον αριθμό 125 τιμώντας τα 125 χρόνια ιστορίας της Ford στους αγώνες. Ο Henry Ford συμμετείχε για πρώτη φορά στους αγώνες το 1901 θέλοντας όχι μόνο να αποδείξει την αξία των ιδεών του αλλά και να επιδείξει στο κοινό τις δυνατότητες των κατασκευών του. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, τα αγωνιστικά οχήματα της Ford έλαβαν μέρος στο πρώτο Pikes Peak International Hill Climb.

Το 2026, αυτές οι δύο ιστορικές διαδρομές συναντήθηκαν, με την Ford Racing να κατακτά τον τίτλο του «Βασιλιά του Βουνού» με ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρικό πρωτότυπο, το οποίο δημιουργήθηκε για να αναδείξει τα όρια των μηχανικών, να εξελίξει τα εργαλεία εξέλιξης και να διερευνήσει νέες δυνατότητες στον τομέα των επιδόσεων.

«Η Ford Racing έχει εδραιωθεί με σημείο αναφοράς τόσο την αφοσίωση όσο και το ταλέντο που αποκτήθηκαν μέσα από χρόνια συνεχούς παρουσίας στους αγώνες, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη», δήλωσε o Nick Kuhajda.