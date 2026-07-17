«Ο Σαμαράς είναι πρόβλημα για την Ελλάδα»

«Ο Σαμαράς είναι πρόβλημα για τη ΝΔ, είναι πρόβλημα για την Ελλάδα, είναι πρόβλημα και για τον εαυτό του».

Η διαπίστωση αυτή ανήκει στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και την άκουσα να την εξηγεί στο ραδιόφωνο του Real 97.8:

«Όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα, με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης, είναι η τρίτη εκλογική αυτοδυναμία της ΝΔ, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάπτει και τη χώρα».

Βέβαια, κοιτώντας λίγο πίσω κανείς μπορεί εύκολα να πέσει επάνω στην ανοιχτή αντιπαράθεση - και μάλιστα αρκετά σκληρή - που είχαν οι κύριοι Σαμαράς και Καιρίδης με αφορμή την τροπολογία που είχε φέρει ο τελευταίος, ως αρμόδιος υπουργός, για τους μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.