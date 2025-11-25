Ο Στάρμερ «τρέλανε» μαθητές δημοτικού σχολείου με το viral trend του «6-7»

Στην Ακαδημία Γουέλαντ στο Πίτερμπορο στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε χθες, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον προκειμένου να προωθήσουν την επέκταση του προγράμματος δωρεάν σχολικών γευμάτων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν έχασε ευκαιρία να γίνει ο... «θείος με τη νεολαία» και να δείξει ότι γνωρίζει τα trend της νέας γενιάς. Ενώ διάβαζε μια από τους μαθητές επεσήμανε ότι βρίσκεται στη σελίδα «6-7», έτσι ο Στάρμερ έκανε την χορευτική χειρονομία που συνοδεύει τη διάσημη πλέον φράση, με αποτέλεσμα όλη η τάξη να ξεσπάσει σε γέλια.

«Ξέρεις, τα παιδιά μπλέκουν σε μπελάδες όταν το λένε αυτό στο σχολείο μας», του είπε αργότερα ένας δάσκαλος. «Δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα αυτό, το 6-7, είναι ακόμα κάτι που συμβαίνει». Καθώς έφευγε από την τάξη, ο Σερ Κιρ είπε στη διευθύντρια Τζο Άντερσον ότι μάλλον...ξέφυγε λίγο στην τάξη, μόνο και μόνο για να του πουν ότι ο χορός είχε απαγορευτεί στο σχολείο.

Ο Κιρ Στάρμερ σε δημοτικό σχολείο / Reuters

Τι είναι το «6-7»

Το «6,7» εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα τραγούδι του ράπερ Skrilla, με τίτλο «Doot Doot».Το hip-hop κομμάτι κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024 και σύντομα έγινε δημοφιλές χάρη στο Instagram και τα TikTok reels τον Ιανουάριο του 2025. Το «6-7» επαναλαμβάνεται σε όλο το τραγούδι και, στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην 67η οδό του Σικάγου. Στο κομμάτι ακούγεται ο στίχος: «6-7, I just bipped right on the highway (bip, bip)».

Όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση πως το «67» επιλέχθηκε ως Λέξη της Χρονιάς από το Dictionary.com προκάλεσε «βροχή» σχολίων στα social media. Αν και ορισμένοι τη βρήκαν διασκεδαστική, πολλοί άλλοι επέκριναν την επιλογή αυτή. «Αυτό είναι χαζό» έγραψε ένας χρήστης στο Χ. «Έχω χάσει την ελπίδα μου για το μέλλον της ανθρωπότητας» σχολίασε καυστικά ένας άλλος. «Μια λέξη χωρίς ορισμό. Ωραία» ανέφερε ένας τρίτος με άλλους να γράφουν: «Κάψτε το λεξικό τώρα. Δεν είναι καν λέξη».

Για την ιστορία ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου ήταν... το emoji της βόμβας (επίσης όχι λέξη), η φράση «Kiss Cam», που αναδείχθηκε μετά το σκάνδαλο της υπόθεσης Coldplay, η λέξη «tariff» (δασμοί), «Gen Z», «overtourism» «υπερτουρισμός), «tradwife» κ.α.