Ο (συμπαθής) Κώστας Μπάρκας, ο εξώστης και η «ομηρική γαλέρα»

Στη φωτογραφία βλέπετε τον Κώστα Μπάρκα μαζί με άλλους συντρόφους του από τον ΣΥΡΙΖΑ (προ και μετά Τσίπρα) να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργό στη διάρκεια της παρουσίασης της «Ιθάκης» στο θέατρο «Παλλάς».

Από τον εξώστη.

Τον εξώστη που προκάλεσε διάφορα πολιτικά και ψυχολογικά προβλήματα σε όσους πήγαν στο down town θέατρο των Αθηνών για να τιμήσουν τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» του. Αφού βέβαια κάθισαν εκεί στον εξώστη (και πολιτικοί αρχηγοί), αντιλήφθηκαν στη συνέχεια πως εν τέλει μπορεί να μην ήταν και η φιλοξενία που θα άξιζαν.

Πέρασε βέβαια καιρός από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Και μόλις χθες ο συμπαθέστατος Κώστας Μπάρκας βγήκε το μεσημέρι στην ΕΡΤ και λίγο πριν κλείσει την τοποθέτησή του, κατέληξε πως τελικά «τα ακριβότερα εισιτήρια είναι στον εξώστη».

Δεν ξέρω εάν υπήρξε χιουμοριστική αύρα πίσω από αυτή την παρατήρησή του αλλά σίγουρα ο κ. Μπάρκας θεατρόφιλος δεν είναι.

Υπό την έννοια ότι ο εξώστης σίγουρα δεν είναι το ακριβότερο εισιτήριο σε ένα θέατρο. Εκτός εάν αναφερόταν ειδικά στο «Παλλάς» όπου όντως τα εισιτήρια μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις, όχι στον εξώστη αλλά στα λεγόμενα «θεωρεία», οι τιμές είναι υψηλές.

Δε θέλω βέβαια να πιστέψω αυτό που μου μετέφερε ένας άσπονδος φίλος της κεντροαριστεράς για τα σενάρια ότι ο Αλέξης Τσίπρας και οι συν αυτώ παρατρεχάμενοι, αδυνατούν να βρουν «πλήρωμα» για την «ομηρική γαλέρα» που θα οδηγήσει όλους μας σε αυτόν τον νέο πατριωτισμό που κάθε τόσο ακούμε.

Υπό την έννοια ότι «εκπτώσεις» φαίνεται ότι έρχονται για αυτά που είχε στο μυαλό του ο κ. Τσίπρας ότι θα συναντήσει μόλις εκδώσει την «Ιθάκη» αλλά αλλιώς έρχονται τα πράγματα.

Οπότε ένας εξώστης - ειδικά του «Παλλάς» - μπορεί να μην... ακούγεται τελικά και τόσο ντροπιαστικός.