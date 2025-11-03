Ο θρυλικός Μικ Τζάγκερ στα Χανιά: Η «λακωνική» απάντησή του για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Τρεις μέρες στα Χανιά πέρασε ο θρύλος της ροκ μουσικής Μικ Τζάγκερ που στα 82 του χρόνια, παραμένει δραστήριος και με τεράστιο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 82χρονος frontman των Rolling Stones, μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τα Χανιά, ενώ δέχτηκε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις αναφορικά με τους αρχαιολογικούς τόπους.

Αφού μετέφερε τις εντυπώσεις του από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλλι των Χανίων, όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή, δήλωσε ότι τα βρήκε όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.

Με την χαρακτηριστική απλότητα που τον διακρίνει και το βρετανικό του χιούμορ, απάντησε και στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αναφορικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται επί σειρά ετών στο Βρετανικό Μουσείο.

Σε σχετική ερώτηση δήλωσε : «Είναι ακόμη εκεί», αναφερόμενος στα Ελγίνεια. Όταν δε ρωτήθηκε από το zarpanews.gr να εκφράσει τη γνώμη του για το αν θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα ή όχι ο Μικ Τζάγκερ ανέφερε: «Δεν έχω κάποια άποψη».

Δείτε φωτογραφίες:

