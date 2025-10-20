Βρετανικό Μουσείο:Κοκτέιλ 2.000 λιρών δίπλα στα γλυπτά του Παρθενώνα με Μικ Τζάγκερ και Ναόμι Κάμπελ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το φιλανθρωπικό δείπνο «Pink Ball», το οποίο πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, με το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την εκδήλωση.

Το δείπνο που πολλοί χαρακτήρισαν ως το Met Gala της Βρετανίας πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της έκθεσης «Αρχαία Ινδία: Ζωντανές Παραδόσεις». Στο τιμόνι της διοργάνωσης ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν και η Ίσα Αμπάνι, «πριγκίπισσα της Ινδίας και κόρη του πλουσιότερου Ινδού στον κόσμο».

Eκλεκτοί καλεσμένοι σε μια βραδιά πολιτισμού και χλιδής

Το «παρών» έδωσαν προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της υψηλής κοινωνίας. Το super model Ναόμι Κάμπελ, ο σχεδιαστής μόδας Erdem Moralioglu, η η σχεδιάστρια Roksanda Ilincic, η ηθοποιός Κρίστιν Σκοτ Τόμας, ο Λουκ Έβανς, ο Μικ Τζάγκερ, η Τζάνετ Τζάκσον, η εκκεντρική Δάφνη Γκίνες (μητέρα του Νικόλα Νιάρχου), ο πρώην διευθυντής σύνταξης της βρετανικής Vogue Έντουαρντ Ένινγκφουλ και ο φωτογράφος Τιμ Γουόκερ και η Ευγενία και Ηλέκτρα Νιάρχου ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους. Η μουσική υπόκρουση της βραδιάς είχε ινδικό «άρωμα», με την υποψήφια για Grammy Ανούσκα Σανκάρ να μαγεύει το κοινό.

800 καλεσμένοι με μόλις 2.000 λίρες η συμμετοχή

Το πρώτο φιλανθρωπικό δείπνο, που έχει στόχο να εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό, διοργανώθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για το φιλόδοξο έργο ανασυγκρότησης του Μουσείου, αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών. Το παράδειγμα άλλωστε της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου, η οποία μόλις φέτος εξασφάλισε πρωτοφανή ιδιωτική χρηματοδότηση για την επέκτασή της μετά από επιτυχημένη εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων, δείχνει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο στήριξης των μεγάλων πολιτιστικών οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο France24 η είσοδος στη βραδιά δεν ήταν για όλους: μόλις 800 εκλεκτοί καλεσμένοι εξασφάλισαν θέση, πληρώνοντας 2.000 λίρες το άτομο — ένα «συμβολικό» ποσό σε σχέση με τα 75.000 δολάρια του αμερικανικού Met Gala. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν κοκτέιλ και δείπνο στη Μεγάλη Αυλή του μουσείου, ανάμεσα στα ιστορικά εκθέματα και στην Duveen Gallery, στην αίθουσα δηλαδή όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η οποία έκανε ανάρτηση στα social media αντιδρώντας στην εικόνα των Γλυπτών του Παρθενώνα μπροστά από το τραπέζι που στήθηκε για το δείπνο η Λίνα Μενδώνη καταδίκασε το δείπνο κατηγορώντας το Βρετανικό Μουσείο για προσβολή των πολιτιστικών αγαθών.

Εκτός από τα ακριβά εισιτήρια, όμως, χρήματα συγκεντρώθηκαν και από διάφορα έργα και δώρα που δημοπρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανάμεσα στα οποία ένα πορτρέτου κατοικίδιου ζώου που ζωγράφισε η επίτροπος του μουσείου Ντέιμ Τρέισι Έμιν και μια αποκλειστική ξενάγηση στο διαμέρισμα της Κοκό Σανέλ.

