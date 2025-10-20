Οργισμένη απάντηση Μενδώνη για το δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών - «Προκλητική αδιαφορία»

Την έντονη αντίδραση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη προκάλεσε η διοργάνωση δείπνου από το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με την υπουργό να δηλώνει μεταξύ άλλων πως «τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα».

Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, φαίνονται τα Γλυπτά και από κάτω μια σειρά από τραπέζια στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης η οποία έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο (18/10).

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν - το λιγότερο - άστοχη» αναφέρει χαρακτηριστικά η κα. Γκραμπόφσκι.

Οργισμένη απάντηση από την υπουργό Πολιτισμού

Μετά την σύζυγο του Έλληνα πρωθυπουργού και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη καταδίκασε την ασέβεια της διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου κάνοντας λόγο για προσβολή των πολιτιστικών αγαθών.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το δείπνο, η Υπουργός Πολιτισμού απάντησε: «Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης» αναφέρει σε δήλωσή της η κυρία Μενδώνη, που επισημαίνει ότι πρόκειται για ενέργειες «προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα».



«Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Το φιλανθρωπικό γκαλά

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, όσοι παρευρέθηκαν στη δεξίωση απήλαυσαν ποτά και δείπνο ενώ πραγματοποιήθηκε και «σιωπηλή» δημοπρασία.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων πωλήθηκαν ιδιωτικά σε περίπου 800 άτομα, με κόστος 2.000 λίρες ανά άτομο.

«Καθώς η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να μειώνει τη δημόσια χρηματοδότηση για τα μουσεία, τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας υιοθετούν το αμερικανικό μοντέλο συγκέντρωσης χρημάτων», έγραψε η ειδικός τέχνης Jo Lawson-Tancred στο Artnet.

Η Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο ξεκίνησε φέτος μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της, ενώ η Tate αναζητά κληροδοτήματα για να εξασφαλίσει το «μακροπρόθεσμο μέλλον» της.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα υποστηρίξουν διεθνείς συνεργασίες, όπως το δάνειο από τη Γαλλία της ταπισερί Bayeux, η οποία πρόκειται να εκτεθεί για ένα χρόνο στο Βρετανικό Μουσείο, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2026.