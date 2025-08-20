Ο Τραμπ «έβγαλε στη φόρα» τη σχέση παρουσιαστών του Fox News - Αμηχανία στο στούντιο

Μία αν μη τι άλλο, δυσάρεστη, έκπληξη περίμενε τους παρουσιαστές της εκπομπής Fox & Friends, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε κληθεί να μιλήσει για τις συναντήσεις με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, αποκάλυψε on air τη σχέση τους.



Ainsley Earhardt και τον συνάδελφό της και σύντροφό της, Sean Hannity, αποκαλύπτοντας ότι είναι ζευγάρι.



Μιλώντας τηλεφωνικά από την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη σχέση της Ainsley Earhardt με τον συνάδελφό της, Sean Hannity, η οποία μετρά - μακριά από τα φώτα - πέντε χρόνια. «Έκανα την Ουάσιγκτον, σε μόλις τέσσερις μέρες, ένα απίστευτο μέρος. Έχω φίλους που πάνε για φαγητό και μου λένε: “Βλέπεις τι γίνεται με τα εστιατόρια; Είναι όλα γεμάτα – ενώ πριν έκλειναν και χρεοκοπούσαν.” Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Sean Hannity – μπορεί να πάρει μια πολύ όμορφη νεαρή κυρία που γνωρίζει πάρα πολύ καλά για φαγητό στην Ουάσινγκτον, και δεν χρειάζεται να… και αυτή κάθεται ακριβώς δίπλα σου, παρεμπιπτόντως», είπε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ με τη δημοσιογράφο να χαμογελά αμήχανα και πρόσθεσε:

«Δεν θέλω να τον βάλω σε μπελάδες, οπότε καλύτερα να το εξηγήσουμε ξεκάθαρα. Δεν θέλουμε εδώ μυστικά. Αυτή είναι η πιο υπέροχη σχέση. Ελπίζω να μη μεταδίδω κάποια είδηση τώρα. Αυτό μπορεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω πει. Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι – η Ainsley και ο Sean. Και όταν βγαίνουν έξω για φαγητό, δεν θέλω να τους δω να τους ληστεύουν. Τώρα μπορούν να βγουν, να κρατηθούν χέρι-χέρι, να περπατήσουν στον δρόμο, είναι και οι δύο σούπερ σταρ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ασυγκράτητος και ζήτησε να μάθει... ποιος βγάζει περισσότερα χρήματα. «Εκείνη σίγουρα πρέπει να βγάζει πολλά», είπε γελώντας.

Η Earhardt, εκτός κάμερας, ακούστηκε να χαμογελάει ειρωνικά, ενώ ο Jones προσπάθησε να επαναφέρει τη συζήτηση στις συναντήσεις που είχε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κύριε Πρόεδρε. Αλλά σοβαρά τώρα, όταν βρίσκεστε με αυτούς τους παγκόσμιους ηγέτες, είναι θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Jones. Η συζήτηση συνεχίστηκε, με τον Τραμπ να παραδέχεται ότι η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να παραχωρήσει περισσότερη γη στη Ρωσία αν θέλει να υπάρξει ειρήνη.



«Ελπίζω να μην σας έφερα σε δύσκολη θέση. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι. Να περνάτε όλοι καλά», είπε ο Τραμπ, κλείνοντας τη συνέντευξη.