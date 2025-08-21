Τραμπ: Γιατί αγόρασε ομόλογα αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων από τότε που ανέλαβε πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε μαζικές αγορές ομολόγων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο από τη στιγμή που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNBC , ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες συναλλαγές σε χρέη που εκδίδουν τοπικές αρχές, ενεργειακοί οργανισμοί αλλά και μεγάλοι επιχειρηματικοί κολοσσοί.

690 συναλλαγές σε λίγους μήνες

Τα στοιχεία καταγράφηκαν σε 33 σελίδες εγγράφων που κατατέθηκαν στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ (OGE) στις 12 Αυγούστου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε συνολικά 690 συναλλαγές, με το CNBC να υπολογίζει ότι η συνολική αξία τους αγγίζει τα 100 εκατ. δολάρια, ακόμα και στο κατώτατο εκτιμώμενο επίπεδο.

Ομόλογα από T-Mobile, Home Depot και Meta

Οι επενδύσεις δεν περιορίζονται σε τοπικές κυβερνήσεις ή δημόσιους οργανισμούς. Ο Τραμπ έχει αγοράσει και εταιρικά ομόλογα από «βαριά χαρτιά» της αμερικανικής αγοράς: T-Mobile, United Health, Home Depot και Meta (Facebook – Instagram).

Μόνο τον Φεβρουάριο, οι αγορές του σε εταιρικά ομόλογα ξεπέρασαν το 1 εκατ. δολάρια. Ο Λευκός Οίκος, πάντως, δεν έχει δώσει καμία απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν από το CNBC.

Γιατί επενδύει σε ομόλογα

Οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις εκδίδουν ομόλογα για να αντλήσουν κεφάλαια, να αναχρηματοδοτήσουν χρέος ή να προχωρήσουν σε νέα έργα. Οι επενδυτές, όπως ο Τραμπ, εξασφαλίζουν τόκους και επιστροφή κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου.

Περιουσία που εκτοξεύθηκε

Το Forbes εκτιμά την καθαρή περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ στα 5,5 δισ. δολάρια, από 2,1 δισ. το 2020. Το διάστημα μεταξύ των δύο θητειών του χαρακτηρίζεται «η πιο επικερδής μεταπροεδρική περίοδος στην αμερικανική ιστορία», χάρη σε επιχειρηματικές κινήσεις που απευθύνθηκαν στους πιστούς του υποστηρικτές.

Οι σκιές των συγκρούσεων συμφερόντων

Οι πολιτικοί αντίπαλοί του τον κατηγορούν για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς σε αντίθεση με τους προκατόχους του, δεν εκποίησε τα επιχειρηματικά του συμφέροντα όταν ανέλαβε την εξουσία.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση CREW υπενθυμίζει ότι κάθε προηγούμενος πρόεδρος επέλεξε να αποδεσμευτεί από τα προσωπικά του assets, κάτι που ο Τραμπ ουδέποτε έκανε.