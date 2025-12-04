Ο Τσίπρας με την «Ιθάκη» του ξεκινά περιοδείες

Aφού είμαστε στα του Τσίπρας και της «Ιθάκης» του πρέπει να σας πω ότι ένα «πουλάκι» από αυτά που αράζουν εκεί στον Εθνικό Κήπο, όπου έχουν θέα τα γραφεία της λεωφόρου Αμαλίας, μου είπε ότι χθες ήταν μόνο η αρχή.

Και ότι η «Ιθάκη» θα «ταξιδέψει» -μαζί με τον συγγραφέα της- και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με το νέο έτος. Άρα, θα ακολουθήσουν και ανάλογες εκδηλώσεις με τη σημερινή.

Αφενός, το θέλει ο εκδοτικός οίκος και το ζητούν και διάφορες πρωτοβουλίες από την περιφέρεια, με αρκετά πιεστικό τρόπο.

Αφετέρου, ίσως αποτελέσει και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα, για να «αναθερμάνει» τις σχέσεις του με τους οπαδούς του, αλλά και με όσους έχουν απομακρυνθεί - ίσως για να υπηρετηθεί και αυτό που περιέγραψε ως «αυτοοργάνωση...».