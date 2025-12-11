Ρώμας για βιβλίο Τσίπρα: Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα θα είναι πιο ενδιαφέρον

Με αιχμηρό τρόπο, ο γνωστός ηθοποιός Χάρης Ρώμας σχολίασε την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Συγκεκριμένα, ερωτήθηκε για τα meme που κυκλοφορούν με τον πιο γνωστό τηλεοπτικό του χαρακτήρα «Κωνσταντίνο Κατακουζηνό» από την σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» και την αναφορά στο συγγραφικό έργο.

Μιλώντας πριν από μερικές ημέρες στο podcast Secret Podcast, o γνωστός ηθοποιός σημείωσε ότι αν και δεν έχει διαβάσει το βιβλίο «έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω να πληγώσω τον Αλέξη, ότι το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον από την Ιθάκη»,

«Εγώ πιστεύω στο αποχετευτικό σύστημα γιατί σου προτείνει σε κάποιες περιπτώσεις - και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη γιατί θα ήταν χυδαίο - να τραβήξεις το καζανάκι», πρόσθεσε.

«Συνάντησα πολλούς ανάξιους πολιτικούς»

Στην 40λεπτη συνέντευξή του, ο Χάρης Ρώμας μίλησε μεταξύ άλλων για τις πολύ επιτυχημένες σειρές που έχει παρουσιάσει στην ελληνική τηλεόραση, για τα παιδικά του χρόνια αλλά και για το πώς ασχολήθηκε με την υποκριτική.

Αναφερόμενος στη δική του ενασχόληση με την πολιτική στον δήμο Χαλανδρίου, ο Χάρης Ρώμας σημείωσε πως «ενεπλάκην και γιατί έχω ενδιαφέρον για τα κοινά. Συνάντησα, όμως, πολλούς ανθρώπους που είναι ανάξιοι και το κάνουν για να έχουν εξουσία καρέκλα και χρήμα».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν απαξιώνει συνολικά τον πολιτικό κόσμο, λέγοντας: «Δεν πετάω, όμως, στα τάρταρα όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε γιατί τους ψήφισες και δεν πήγες ο ίδιος; Δεν είναι σάκος του μποξ οι πολιτικοί, αλλά ότι ότι υπάρχουν άνθρωποι κατώτεροι των προσδοκιών, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι με Α και άνθρωποι με α. Οι δεύτεροι είναι λάθος γιατί προσπαθούν να γίνουν με Α».