Ο Ζούκερμπεργκ προκαλεί σάλο στο Σιάτλ: Το σούπερ γιοτ, οι 1.400 απολύσεις στη Meta και η Αντουανέτα

Η εντυπωσιακή είσοδος του χλιδάτου σούπερ γιοτ «Launchpad» στο λιμάνι του Σιάτλ συνέπεσε χρονικά με την επιβεβαίωση περίπου 1.400 απολύσεων από τη Meta στην ίδια περιοχή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην τοπική κοινή γνώμη.

Το superyacht που τράβηξε τα βλέμματα και τα γιούχα

Το γιοτ «Launchpad» πέρασε την Τρίτη από τις κλειδαριές Ballard στο Σιάτλ, προσελκύοντας πλήθος θεατών που είχε συγκεντρωθεί στις όχθες.

Το σκάφος φέρεται να ανήκει στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μάλιστα φέρεται να το έκανε δώρο στον εαυτό του για τα 40ά γενέθλιά του, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αποτελεί προσωπική του ιδιοκτησία ή ότι ο ίδιος βρισκόταν επί του σκάφους κατά την άφιξή του.

Παρά την πολυτέλειά του και τις εντυπωσιακές του διαστάσεις, η υποδοχή του δεν ήταν ενθουσιώδης. Σε αρκετά σημεία της διαδρομής του ακούστηκαν αποδοκιμασίες και έντονες αντιδράσεις με έναν εξαγριωμένο παρευρισκόμενο να φωνάζει ότι ο δισεκατομμυριούχος πρέπει να «πληρώσει γαμ… φόρους», σύμφωνα με το GeekWire.

Άλλοι σχολίασαν δηκτικά ότι η εικόνα του πολυτελούς γιοτ δίπλα σε μια πόλη που βιώνει χιλιάδες απολύσεις αποτελεί «σύμβολο της ανισότητας στη Silicon Valley».

«Ας φάνε παντεσπάνι;»



Την ίδια χρονική περίοδο, η Meta επιβεβαίωσε περίπου 1.395 απολύσεις στην κομητεία King στην πολιτεία Ουάσιγκτον, η οποία περιλαμβάνει το Σιάτλ και τα προάστιά του.

Οι περικοπές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της εταιρείας, η οποία συνολικά έχει προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις διεθνώς, καθώς επανακαθορίζει τη στρατηγική της με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο συνολικός αριθμός απολύσεων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 15.000 θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 20% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας.

Στα social media, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και έντονες. Χρήστες στην πλατφόρμα X σχολίασαν ότι «το γιοτ του Ζούκερμπεργκ φτάνει στο Σιάτλ την ίδια μέρα που η Meta προχωρά σε περικοπές που επηρεάζουν περίπου το 20% του προσωπικού στην περιοχή — δύσκολα το φαντάζεται κανείς».

Αν και η άφιξη του superyacht και οι απολύσεις δεν συνδέονται επιχειρησιακά, η χρονική τους εγγύτητα προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media και στην τοπική κοινότητα.



Just another Tech Bro who can't read the room.



Watch: Zuckerberg’s superyacht arrives in Seattle just as Meta cuts 1,400 local jobs https://t.co/kJYsbPv2da via @GeekWire — Brian Hansford (@remarkmarketing) May 27, 2026

Χρήστες στο διαδίκτυο έκαναν λόγο για «ασυμβίβαστη εικόνα» ανάμεσα στην υπερπολυτελή ζωή των ανώτατων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας και την απώλεια θέσεων εργασίας εργαζομένων στον ίδιο κλάδο.

Άλλοι χρήστες περιέγραψαν τον ιδρυτή της Meta ως «ακόμη έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας που μοιάζει αποκομμένος από το κλίμα της εποχής».

Ο τοπικός δημοσιογράφος Λιούις Καμπ σχολίασε ειρωνικά, χρησιμοποιώντας τη γνωστή ρήση της Μαρίας Αντουανέτας: «Ας μαντέψω: το όνομα του σκάφους είναι “Ας φάνε παντεσπάνι”;».

Το χλιδάτο σκάφος, το κόστος και η κατασκευή του



Το γιοτ «Launchpad», αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων και μήκους σχεδόν 390 ποδιών, φέρεται να έχει κατασκευαστεί από τον ολλανδικό οίκο Feadship, με εξωτερικό σχεδιασμό από την Espen Øino International και εσωτερική διαμόρφωση από τη Zuretti Interior Design.

Διαθέτει χαλύβδινη γάστρα, υπερκατασκευή αλουμινίου και πολλαπλές μηχανές, με μέγιστη ταχύτητα που φτάνει περίπου τους 24 κόμβους.

Μάλιστα, κατατάσσεται ως το 45ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο και οι εσωτερικοί του χώροι είναι εξίσου αισθητικά ιδιαίτεροι και μοντέρνοι και ενώ διαθέτει αρκετούς εξωτερικούς χώρους, όπου ο ιδρυτής του Facebook θα μπορεί να χαλαρώνει με την οικογένειά του, ενώ τα εσωτερικά επίπεδα διαθέτουν γυάλινες επενδύσεις που επιτρέπουν το φυσικό φως να μπαίνει άπλετο στο εσωτερικό του.

Μπορεί να φιλοξενήσει άνετα 24 επισκέπτες στο σκάφος, απαιτεί πλήρωμα 48 ατόμων και λέγεται ότι κοστίζει 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για συντήρηση και χρήση, σύμφωνα με το Superyachtfan.

Φαίνεται, τέλος, να διαθέτει και ελικοδρόμιο.

Eyes roll as Mark Zuckerberg docks his multi-million dollar superyacht in Seattle harbor... hours after laying off hundreds of Meta employees living in the city https://t.co/Z2PGTLtZPs — Daily Mail (@DailyMail) May 27, 2026

Η δημόσια εικόνα της τεχνολογικής βιομηχανίας



Οι απολύσεις της Meta εντάσσονται σε μια ευρύτερη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη, με την εταιρεία να επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές και ανάπτυξη νέων συστημάτων.

Την ίδια στιγμή, η κοινωνική συζήτηση γύρω από τις ανισότητες στον τεχνολογικό τομέα εντείνεται, ειδικά όταν εικόνες υπερπολυτέλειας συνυπάρχουν με μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας.

Το superyacht έφυγε από το λιμάνι. Οι απολύσεις όμως παραμένουν ενεργές και επηρεάζουν εκατοντάδες εργαζομένους στην περιοχή του Σιάτλ.

Η σύμπτωση των δύο γεγονότων δεν ήταν οργανωμένη, αλλά αποδείχθηκε αρκετή για να αναδείξει —για ακόμη μία φορά— την ένταση ανάμεσα στον κόσμο της κορυφής της τεχνολογίας και στην καθημερινότητα των εργαζομένων της.

Με πληροφορίες από geekwire.com, nypost.com και thesun