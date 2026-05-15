«Όχι» λέει το ΥΠΠΟ στον χαρακτηρισμό του «Πάλας» ως μνημείο: «Τίτλοι τέλους» για το ιστορικό σινεμά;

Υπέρ του μη χαρακτηρισμού του ιστορικού κινηματογράφου «Πάλας» στο Παγκράτι ως νεώτερο μνημείο, αποφάνθηκε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων (ΚΣΝΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού, παρά την τεράστια ενεργοποίηση κατοίκων, κινημάτων και φορέων για την διαφύλαξη της χρήσης του, της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η οργάνωση προστασίας των μνημείων MONUMENTA, η γνωμοδότηση του συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού -το οποίο συνεδρίασε χθες- για έναν από τους παλαιότερους κινηματογράφους της Αθήνας ήταν ομόφωνα αρνητική για τον χαρακτηρισμό του ως νεώτερο μνημείο. Χαρακτηρισμός που θα δημιουργούσε ένα δίχτυ προστασίας ώστε ο χώρος να μην αποκτήσει εμπορική χρήση -ή να μην μετατραπεί σε σούπερ μάρκετ- όπως φημολογείται έντονα εδώ και καιρό.

Ο κινηματογράφος «Πάλας» στο Παγκράτι. Πηγή: Monumenta/Facebook

Με τους «τίτλους τέλους» για τον ιστορικό χειμερινό κινηματογράφο να είναι πλέον πολύ κοντά, αναμένεται με ενδιαφέρον το σκεπτικό με βάση το οποίο αποφάσισε το ΚΣΝΜ.

Μιλώντας σήμερα στον FLASH, η συντονίστρια της MONUMENTA, Ειρήνη Γρατσία, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για αυτήν την εξέλιξη, λέγοντας ότι ουσιαστικά «στερεί το Παγκράτι από ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του» ενώ σημειώνει ότι η αξία του «Πάλας» αφορά βέβαια όλη την Αθήνα.

Παράλληλα, τονίζει ότι είναι κομμάτι μιας συνεχόμενης τάσης, το τελευταίο διάστημα, για τον μη χαρακτηρισμό ως μνημείων, κτιρίων της Αθήνας με μεγάλο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον, γεγονός που προβληματίζει ακόμα περισσότερο.

Σε ανάρτησή της, η MONUMENTA αναφέρει:

«Υπέρ του μη χαρακτηρισμού του κινηματογράφου Πάλας η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων

Ομόφωνη η γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ του ΥΠΠΟ υπέρ του μη χαρακτηρισμού του κινηματογράφους Πάλας στο Παγκράτι, ενός από τους παλαιότερους κινηματογράφους της Αθήνας. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ο αείμνηστος Ματθαίος Πόταγας ανέφερε περήφανα ότι ήταν έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Βασιλείου Κασσάνδρα.

H MONUMENTA και κάτοικοι είχαν ζητήσει την κήρυξη από το ΥΠΠ, το 2024.

Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε τα πρακτικά της συζήτησης».