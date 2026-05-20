Οδηγός ταξί χρέωσε 45 ευρώ για τη διαδρομή Μοναστηράκι - Πειραιάς

Στη σύλληψη ενός 40χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν οι Αρχές, που εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες χωρίς να έχει θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο.



Ειδικότερα, ζήτησε το χρηματικό ποσό των 45 ευρώ για τη διαδρομή Μοναστηράκι-Πειραιάς.



Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.



Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή του Πειραιά από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί από την Πλατεία Μοναστηρακίου και δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο ενώ για αυτή τη διαδρομή εισέπραξε το χρηματικό ποσό των 45 ευρώ αντί του προβλεπόμενου ποσού των 20 ευρώ.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.