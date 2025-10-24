Oι Έλληνες αναδείχθηκαν πρωταθλητές στην ενημέρωση από τα social - Τι έδειξε έρευνα της Ευρωβουλής

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλέον αναδειχθεί στη βασικότερη πηγή ενημέρωσης για τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό έδειξε η έρευνα Ευρωβαρόμετρο Flash «Social Media 2025» που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025 και δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η μελέτη καταγράφει μια σαφή αλλαγή στις συνήθειες πληροφόρησης των Ευρωπαίων, καθώς η πλειονότητα, ιδιαίτερα οι Έλληνες, στρέφεται ολοένα περισσότερο στις ψηφιακές πλατφόρμες για ενημέρωση γύρω από πολιτικά και κοινωνικά θέματα.

Παράλληλα, το ζήτημα της παραπληροφόρησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, τα δύο τρίτα (66%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι έχουν εκτεθεί σε παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις τουλάχιστον μερικές φορές τις τελευταίες επτά ημέρες.

Παρόλο που λίγο περισσότεροι από έξι στους δέκα ερωτηθέντες αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να αναγνωρίσουν την παραπληροφόρηση όταν την συναντούν (61%), περίπου τρεις στους δέκα δεν είναι σίγουροι.

Τι προτιμούν οι Ευρωπαίοι αναγνώστες

Λίγο πάνω από δύο στους δέκα (22%) ερωτηθέντες δηλώνουν ότι παρακολουθούν τα πολιτικά δρώμενα της ΕΕ «τις περισσότερες φορές» και περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (44%) αναφέρουν ότι το κάνουν «κατά καιρούς».

Μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και πλατφόρμες για πληροφορίες σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά τρέχοντα ζητήματα, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα αναφέρουν προτίμηση για σύντομες αναρτήσεις με κείμενο (46%) και για σύντομα βίντεο (41%).

Επίσης, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα χρήστες αναφέρουν προτίμηση για βίντεο που διερευνούν σε βάθος τα τρέχοντα ζητήματα (47%), συνεντεύξεις με ειδικούς (44%) και συνεντεύξεις με καθημερινούς ανθρώπους ή πολίτες που επηρεάζονται από το ζήτημα (42%).

Τα social media κυριαρχούν στην ενημέρωση των Ελλήνων

Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που αντλούν την κύρια ενημέρωσή τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από έξι στους δέκα (56%) δηλώνουν ότι ενημερώνονται κυρίως από πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram ή το X, με την τηλεόραση να ακολουθεί σε πολύ μικρή απόσταση (54%).

Σε αντίθεση, ο μέσος Ευρωπαίος εξακολουθεί να εμπιστεύεται την τηλεόραση ως κύρια πηγή πληροφόρησης (71%), ενώ μόλις το 34% των Ελλήνων δηλώνει ότι ενημερώνεται από τον Τύπο – έντυπο ή διαδικτυακό – ποσοστό που υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (41%).

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη δυναμική στροφή του ελληνικού κοινού προς τα ψηφιακά μέσα και την προτίμησή του για την αμεσότητα και την ταχύτητα που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα έναντι των παραδοσιακών πηγών ενημέρωσης.