Οι έξι (αναλυτικές) θέσεις Κατρίνη και το αναπάντητο ερώτημα για Τσίπρα

Ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που κατάφεραν να εκλέξουν αξιοσημείωτο αριθμό συνέδρων και με τις κατάλληλες συμμαχίες αυτό θα αποτυπωθεί στη νέα Κεντρική Επιτροπή, είναι ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ο βουλευτής Ηλείας, ο οποίος να θυμίσω ότι έχει διατελέσει και επικεφαλής της ΚΟ (όταν ο Ανδρουλάκης δεν ήταν εκλεγμένος στο Κοινοβούλιο) και επίσης είχε διεκδικήσει την προεδρία το 2024, είναι από τους πρώτους που έχουν ταχθεί υπέρ μιας αμιγώς κεντροαριστερής κατεύθυνσης του ΠΑΣΟΚ χωρίς λοξοκοιτάγματα προς τα δεξιά αλλά και υπέρ μιας διεύρυνσης χωρίς face control.

Στο φόντο του συνεδρίου τώρα, ο Κατρίνης παρεμβαίνει με κείμενο έξι σημείων και θέτει ένα πολιτικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Από τα σημεία αυτά συνοψίζω τα εξής:

Σημείο 4: «Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές, αλλιώς μένει στην αντιπολίτευση: Προτείνει ρήτρα πρώτης εντολής. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις επόμενες εκλογές, τότε αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αν οι πολίτες δεν δώσουν την πρώτη θέση στις εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην αντιπολίτευση».

Με άλλα λόγια, λέει ότι ή πρώτοι ή αντιπολίτευση και άρα από τη ανάποδη, θέτει με τη σειρά του, το θέμα της άρνησης συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Σημείο 2: «Καθαρή στρατηγική, επιστροφή στις ρίζες: Ασκεί κριτική στην στρατηγική διεμβολισμού της Νέας Δημοκρατίας θεωρώντας ότι δεν απέδωσε ενώ εισηγείται επιστροφή στις ρίζες του ΠΑΣΟΚ για να εκφραστούν οι σημερινοί νέοι «μη προνομιούχοι».

Πίσω από τις λέξεις, ο Κατρίνης αντιτάσσεται στο κεντρώο άνοιγμα, υποστηρίζοντας ότι το κοινό που πρέπει να προσεγγιστεί είναι οι αριστερών φρονημάτων πολίτες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα.

Και σημείο 5: «Προγραμματικός διάλογος με φορείς και κόμματα: Προτείνει τον διάλογο με ορίζοντα την κυβερνητική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, υπό τον αδιαπραγμάτευτο όρο της νίκης του ΠΑΣΟΚ. Απέναντι στην κυβερνητική προπαγάνδα που θέλει ένα ΠΑΣΟΚ απομονωμένο και την δημοκρατική παράταξη κατακερματισμένη, η απάντηση είναι η συνένωση των δυνάμεων για την πολιτική αλλαγή»

Εδώ, αυτό που μένει ως απορία και ερώτημα, είναι αν στο διάλογο περιλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον αναφέρει και αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι τον συμπεριλαμβάνει είτε ότι δεν τον συμπεριλαμβάνει.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι η συζήτηση ενόψει συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ να έχει πολιτικό περιεχόμενο και να μην περιορίζεται σε καβγάδες άνευ ουσίας. Ο Κατρίνης και κάποιοι ακόμη δείχνουν να επιμένουν πολιτικά και αυτό έχει τη σημασία του.