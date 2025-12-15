Οι Ευρωπαίοι (όλοι), τελικά, έπεσαν σαν... ακρίδες επάνω στο SAFE

Αυτό το σαράκι του αυτομαστιγώματος των Ελλήνων τείνει να μας καταπιεί όλους τελικά. Στα μικρά και στα μεγάλα.

Γράφω για το SAFE και την ελληνική πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα των δανείων για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Που, όπως διάβασα από την αντιπολίτευση, εστάλη πίσω, γιατί ήταν λάθος και ως προς τα ποσά - περίπου 3 δισ. ευρώ -και ως προς το περιεχόμενο.

Όσο και εάν έψαξα τις επίσημες δηλώσεις, δεν βρήκα κάτι τέτοιο αλλά καλοπροαίρετα άκουσα τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης και άρχισα να ρωτάω δεξιά και αριστερά για το τι πραγματικά συμβαίνει με το σχέδιο της Αθήνας.

Έμαθα λοιπόν ότι οι ευρωπαίοι έπεσαν σαν τις... ακρίδες επάνω στα φθηνά δάνεια που δίνει η Ούρσουλα οπότε τα 150 δισ. ευρώ τελείωσαν εν ριπή οφθαλμού. Και πριν προλάβω να γράψω αυτές τις λίγες γραμμές, ήρθε την Παρασκευή το βράδυ το Reuters για να αποκαλύψει ότι τελικά η Επιτροπή σκέφτεται να προχωρήσει στο σχεδιασμό και δεύτερης φάσης για το SAFE επειδή πολύ απλά, τα λεφτά τελείωσαν.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι όλοι οι φίλοι και εταίροι, όλο και κάτι παραπάνω είχαν βάλει στις λίστες τους σε σχέση με τα προϋπολογισμένα χρήματα που τους αναλογούσαν. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει εκεί έξω φθηνό χρήμα και ιδιαίτερα τώρα που οι ευρωπαίοι ανακάλυψαν το τι σημαίνει παραβίαση εναερίου χώρου κτλ.