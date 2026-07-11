Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και ήδη οι πρώτες πληροφορίες για την πλοκή προμηνύουν έντονες συγκινήσεις. Οικογενειακές συγκρούσεις, μυστικά που επιστρέφουν από το παρελθόν και αποφάσεις που θα αλλάξουν τις ζωές των πρωταγωνιστών συνθέτουν το σκηνικό των πρώτων επεισοδίων.

Η Αρετή βλέπει τη ζωή της να αλλάζει

Η Αρετή, την οποία υποδύεται η Μαριάννα Τουμασάτου, έρχεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες της ζωής της, όταν αναγκάζεται μαζί με τις δύο κόρες της να εγκαταλείψει το σπίτι όπου μεγάλωσαν.

Η μεγαλύτερη κόρη δυσκολεύεται να αποδεχθεί αυτή την εξέλιξη, καθώς το πατρικό τους είναι γεμάτο αναμνήσεις. Την ίδια ώρα, ένα καλά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν επιστρέφει, επηρεάζοντας τις σχέσεις ανάμεσα στους βασικούς ήρωες και ανοίγοντας νέους κύκλους αντιπαραθέσεων.

Η σύγκρουση μητέρας και κόρης ξεφεύγει από κάθε όριο

Οι ισορροπίες διαλύονται όταν η μικρότερη κόρη αποφασίζει να φύγει μαζί με τον αγαπημένο της. Η Αρετή ξεκινά να τη βρει, όμως η συνάντησή τους εξελίσσεται με τον χειρότερο τρόπο.

Η ένταση κορυφώνεται όταν η μητέρα χαστουκίζει την κόρη της, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της μεγαλύτερης αδελφής, η οποία στρέφεται εναντίον της μητέρας της. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια οδηγείται σε μια βαθιά κρίση, με τις σχέσεις τους να δοκιμάζονται όσο ποτέ άλλοτε.

Έρωτες, μυστικά και νέες ανατροπές

Παράλληλα, η αγορά του πατρικού σπιτιού από έναν εύπορο νεαρό φέρνει νέες εντάσεις, ενώ οι δύο αδελφοί βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με παλιές διαφωνίες που δεν έχουν ποτέ πραγματικά λυθεί.

Και ενώ η μικρότερη κόρη πιστεύει πως η απόδρασή της θα της χαρίσει μια νέα αρχή, τα γεγονότα παίρνουν απρόσμενη τροπή, μετατρέποντας την εξαφάνισή της σε έναν πραγματικό εφιάλτη. Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη αδελφή προσπαθεί να σταθεί όρθια μέσα στις συνεχείς ανατροπές, καθώς όλα δείχνουν ότι οι δοκιμασίες για την οικογένεια μόλις ξεκινούν.

Τα πρώτα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις, με τις οικογενειακές σχέσεις να δοκιμάζονται από την πρώτη στιγμή και τις εξελίξεις να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.