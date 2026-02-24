Οι Ολλανδοί λατρεύουν την τετραήμερη εργασία - Είναι όμως οικονομικά βιώσιμη;

Στην Ολλανδία έχει υιοθετηθεί «σιωπηλά» η τετραήμερη εργασία, κάτι που σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC έχει τύχει πολύ θερμής υποδοχής από τους πολίτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο με τις οικογένειές τους, κάνοντας τα χόμπι τους και νοιώθοντας φυσικά πιο ξεκούραστοι.

Υπάρχουν εταιρείες που έχουν γυρίσει και επίσημα σε τετραήμερη εργασία εδώ και χρόνια, χωρίς να μειώσουν τους μισθούς ούτε να αυξήσουν τις ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών που δουλεύουν. Αντιθέτως, συνεχίζουν να εργάζονται 8ωρο, συνολικά δηλαδή 32 ώρες την εβδομάδα.

«Το θέμα είναι η ισορροπία ανάμεσα στη ζωή και την εργασία», δηλώνει εργοδότης που αντικρούσει τα επιχειρήματα ορισμένων ότι οι υπάλληλοι του θα δουλεύουν λιγότερο, προσθέτοντας ότι το σημαντικό είναι «να εργάζεται κανείς πιο έξυπνα όχι πιο σκληρά».

Ο κ. Γουίτ προσθέτει επίσης ότι «σε άλλες χώρες μπορεί να περνούν περισσότερες ώρες στη δουλειά οι εργαζόμενοι, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι εργάζονται πολύ. Η μεγάλη πρόκληση είναι να αλλάξουν οι νοοτροπίες και η κουλτούρα».

Ο ρόλος των επιχειρήσεων και των συνδικάτων

Η τετραήμερη εργασία είναι πολύ συνηθισμένη στην Ολλανδία εδώ και αρκετά χρόνια και είναι κάτι που έχουν υιοθετήσει ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, το μεγαλύτερο συνδικάτο εργαζομένων της χώρας, FNV, συνεχίζει να πιέζει την Ολλανδική κυβέρνηση να επισημοποιήσει την τετραήμερη εργασία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν μειωμένα ωράρια.

Εργαζόμενοι που μιλούν στο BBC κάνουν λόγο για σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, σε μία στιγμή που η σιωπηλή υιοθέτηση της τετραήμερης εργασίας στην Ολλανδία έχει τραβήξει την προσοχή εργοδοτών και εργαζομένων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Ολλανδοί εργαζόμενοι δουλεύουν κατά μέσο όρο 32,1 ώρες την εβδομάδα – το λιγότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – και μάλιστα πολύ λιγότερες από τις 36 ώρες που είναι ο μέσος όρος στις χώρες της ΕΕ.

Την ίδια ώρα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ολλανδίας συνεχίζει να είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης και κοντά στην κορυφή των χωρών του ΟΟΣΑ, γεγονός που αμφισβητεί το αφήγημα σε πολλές πλούσιες χώρες ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν πολλές ώρες για να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα.

Παραγωγικότητα και ειδικές προκλήσεις

Ειδικοί αναλυτές τονίζουν ότι η Ολλανδία είναι μία χώρα με υψηλή παραγωγικότητα και λίγες ώρες εργασίας, ωστόσο αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά τα στοιχεία, θα δει ότι «τα τελευταία 15 χρόνια, η παραγωγικότητα δεν έχει αυξηθεί».

Και προσθέτουν ότι «αν οι Ολλανδοί θέλουν να διατηρήσουν την ποιότητα ζωής τους, θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα ή τις ώρες εργασίας τους».

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αρχίσουν να παράγουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες ανά ώρα εργασίας ή σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί να μπουν στην αγορά εργασίας περισσότεροι άνθρωποι – που με απλά λόγια σημαίνει να αυξηθούν οι μετανάστες.