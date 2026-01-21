Οι πρώτοι «κουρεμένοι» λογαριασμοί: Πόσο φθηνότερη είναι πλέον η συνδρομητική TV χωρίς το τέλος 10%

Στα χέρια των καταναλωτών φθάνουν σταδιακά οι πρώτοι λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης για το 2026 και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ποσό είναι χαμηλότερο, όχι λόγω προσφοράς, αλλά εξαιτίας μιας καθαρής φορολογικής αλλαγής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026,έπαψε να ισχύει το ειδικό τέλος 10% που επιβάρυνε τους λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο στη ΔΕΘ, αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενεργούς λογαριασμούς και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο απτές φορολογικές ελαφρύνσεις των τελευταίων ετών.

Πόσα χρήματα μένουν στην τσέπη

Η μείωση είναι άμεση και μετρήσιμη. Ένα βασικό πακέτο των 40 ευρώ τον μήνα κοστίζει πλέον 36 ευρώ, δηλαδή 48 ευρώ λιγότερα τον χρόνο. Σε οικογένειες με αθλητικά και κινηματογραφικά πακέτα ή σε επιχειρήσεις με πολλαπλές συνδέσεις, το όφελος αυξάνεται αισθητά και αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον ετήσιο προϋπολογισμό.

Οικογένεια με πλήρες πακέτο (TV + αθλητικά + ταινίες)

Μηνιαίο κόστος 60 € → χωρίς το τέλος 10% πέφτει στα 54 €.

Κέρδος: 6 € τον μήνα ή 72 € τον χρόνο.

Με δύο συνδέσεις (π.χ. σπίτι + εξοχικό): 144 € ετησίως.

Νοικοκυριό με premium πακέτο 80 €

Παλαιό κόστος: 88 € με το τέλος.

Νέο κόστος: 80 €.

Κέρδος: 8 € τον μήνα ή 96 € τον χρόνο — δηλαδή ένας λογαριασμός «δώρο».

Μικρή επιχείρηση (καφέ, μπαρ, ξενοδοχείο) με επαγγελματική συνδρομή 100 €

Πριν: 110 € τον μήνα.

Τώρα: 100 €.

Κέρδος: 120 € τον χρόνο ανά σύνδεση.

Για 3 χώρους ή οθόνες: 360 € ετησίως.

Οικογένεια με δύο διαφορετικά πακέτα (π.χ. ένα βασικό και ένα αθλητικό)

Σύνολο 90 € τον μήνα → 81 €.

Κέρδος: 9 € τον μήνα ή 108 € τον χρόνο.

Πρακτικά: πληρώνεται ένας μήνας συνδρομής.

Διόρθωση μιας χρόνιας στρέβλωσης

Το τέλος 10% αποτελούσε επί χρόνια μια παράδοξη ανισορροπία. Οι ελληνικές πλατφόρμες, Cosmote TV, Vodafone TV, EON, φορολογούνταν επιπλέον, την ώρα που διεθνείς υπηρεσίες όπως το Netflix, το Disney+ , το Apple TV+ και πλέον το HBO MAX λειτουργούσαν χωρίς αντίστοιχη επιβάρυνση.

Tο αποτέλεσμα ήταν αθέμιτος ανταγωνισμός, απώλεια συνδρομητών και στροφή μέρους του κοινού σε γκρίζες ή καθαρά παράνομες λύσεις, όπως IPTV και πειρατεία.

Δημοσιονομικό κόστος με ανταπόδοση

Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται περίπου στα 22 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που θεωρείται διαχειρίσιμο. Το στοίχημα, όμως, είναι αλλού: στην αύξηση της διείσδυσης της συνδρομητικής τηλεόρασης, η οποία στην Ελλάδα κινείται γύρω στο 30%, όταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αγγίζει το 60–70%. Η ενίσχυση των νόμιμων πλατφορμών μπορεί να επιστρέψει έσοδα στο κράτος μέσω ΦΠΑ, εταιρικής φορολογίας και επενδύσεων σε περιεχόμενο.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά

Η κατάργηση του τέλους ενισχύει τον ανταγωνισμό, φέρνει τις ελληνικές υπηρεσίες πιο κοντά στους διεθνείς παίκτες και δίνει πραγματικό κίνητρο στους καταναλωτές να επιλέξουν νόμιμες λύσεις. Παράλληλα, στηρίζει έναν κλάδο που επενδύει σε ελληνικές παραγωγές, αθλητικά δικαιώματα και τεχνολογία.



Με απλά λόγια: δεν πρόκειται απλώς για έναν φθηνότερο λογαριασμό. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που περιορίζει την παραοικονομία, ενισχύει τις ελληνικές επιχειρήσεις και αφήνει, επιτέλους, λίγα ευρώ παραπάνω στο πορτοφόλι των νοικοκυριών.