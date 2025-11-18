Οι θρυλικοί Deep Purple έρχονται στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα για να δώσουν μια μοναδική συναυλία και να χαρίσουν μαγικές στιγμές στους χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές τους στη χώρα μας.

Οι Deep Purple, ένα από τα σπουδαιότερα hard rock συγκροτήματα όλων των εποχών, θα πραγματοποιήσουν μια μεγάλη περιοδεία τον επόμενο χρόνο. Το συγκρότημα, το οποίο γιορτάζει μια καριέρα που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, θα επισκεφθεί αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις μέσα στο 2026.

Η θρυλική μπάντα ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (18/11) το πρόγραμμα της μουσικής περιοδείας τους, στο οποίο συγκαταλέγεται και η Αθήνα. Συγκεκριμένα, οι φαν του συγκροτήματος θα έχουν την ευκαιρία να «ροκάρουν» στους ρυθμούς του «Smoke on the Water», του «Highway Star», του «Child in Time», του «Black Night» και δεκάδων άλλων αγαπημένων τραγουδιών, στις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Telekom Center Athens (OAKA).

Special guest στη μοναδική τους εμφάνιση στην Αθήνα θα είναι το βρετανικό γκρουπ Jayler.



Το ελληνικό κοινό έχει επιδείξει έναν ισχυρό «δεσμό» με τους Deep Purple που έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές στην Ελλάδα. Από το 2001 στη Θεσσαλονίκη, το 2011 με την περιοδεία μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, μέχρι και τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις τους στο Rockwave Festival του 2023, έχουν προσφέρει δυνατές συγκινήσεις στους Έλληνες φαν της ροκ και μέταλ μουσικής.