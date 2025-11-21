Οι τσάντες θα μένουν στο σχολείο: Η απόφαση για lockers στα δημοτικά και οι προκλήσεις

Την εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων (lockers) σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας. Η εικόνα ατομικών ερμαρίων όπου οι μαθητές αφήνουν την τσάντα του και άλλα προσωπικά είδη είναι μια χαρακτηριστική εικόνα που βλέπουμε σε αμερικανικές σειρές ή ταινίες, ωστόσο η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να την κάνει πραγματικότητα και στην Ελλάδα, προκειμένου να υπάρξει και εκσυγχρονισμός των σχολικών υποδομών και ανακούφιση των μαθητών από το μεγάλο βάρος και το κουβάλημα.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπέγραψε απόφαση χρηματοδότησης ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση lockers στα περίπου 4.000 Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν ανά την Ελλάδα.

Διαβάστε την απόφαση του υπουργείου Παιδείας

Με την εγκατάσταση των lockers, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης:

Βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και της καθημερινότητας των μαθητών.

Μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας, περιορίζοντας τη μεταφορά βιβλίων και υλικών από και προς το σπίτι.

Ενίσχυση της υπευθυνότητας και αυτονομίας των μαθητών, προάγοντας την αυτοοργάνωση.

Προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας, με προσωπικούς, καθαρούς και ασφαλείς χώρους φύλαξης.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των σχολικών υποδομών και αποσκοπεί στην υποστήριξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ιδέα να παραμένουν τα βιβλία στο σχολείο δεν είναι καινούρια. Το 2015, επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου, είχε προταθεί να μένει η τσάντα στο σχολείο, με τις μαθησιακές διαδικασίες να ολοκληρώνονται εντός της σχολικής μονάδας, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις εργασίες για το σπίτι.

Επίσης, η απόφαση του Κώστα Γαβρόγλου να παραμένουν τα βιβλία στο σχολείο ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, αν και δεν ανακλήθηκε, εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται από την πλειονότητα των σχολείων.

Από 3,5 έως και 8 κιλά το βάρος της σχολικής τσάντας

Το βάρος μιας σχολικής τσάντας δεν είναι αμελητέο. Όπως είχε αναδείξει και η Αθανασία Ανεζάκη σε σχετικό ρεπορτάζ της, είναι γνωστό ότι αποτελεί αγαπημένο θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια έξω από τα σχολεία , από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού. Κι όσο οι βαθμίδες ανεβαίνουν, τόσο ανεβαίνουν και τα κιλά που «κρύβονται» στις θήκες της. Πόσο ακριβώς; Αυτό αναρωτηθήκαμε και ζυγίσαμε τρεις σχολικές τσάντες. Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Όλες «γεμάτες» με τα μαθήματα της Δευτέρας.

Η πρώτη, ενός μαθητή της δευτέρας τάξης του δημοτικού, ζύγιζε 3,5 κιλά.

Η δεύτερη, ενός μαθητή της Β’ Γυμνασίου «ανέβηκε» κατηγορία στα 6 κιλά, ενώ

για την τρίτη, ενός μαθητή της Α’ Λυκείου, η ζυγαριά «έγραψε» 8 κιλά.

Δυσκολίες και εκπαιδευτικές προκλήσεις

Η εφαρμογή ενός τέτοιου εγχειρήματος, δηλαδή η τοποθέτηση ατομικών θυρίδων μαθητή στο σύνολο των Δημοτικών σχολείων, πέρα από το κόστος των 8,5 εκατ. ευρώ, αντιμετωπίζει πρακτικές και διδακτικές προκλήσεις.

Πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς θεωρούν ότι η πλήρης απουσία βιβλίου στο σπίτι μπορεί να υπονομεύσει τη σύνδεση μεταξύ σχολικής μάθησης και οικογενειακής υποστήριξης και μελέτης, ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού.

Επίσης, απαιτείται νέα οργάνωση του σχολικού χώρου, ενώ πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα των θυρίδων (π.χ. φθορές, κλειδιά, περιορισμένος χώρος).

Η εφαρμογή του μέτρου ενδέχεται να απαιτήσει την αναθεώρηση του τρόπου ανάθεσης εργασιών για το σπίτι (home-work), ώστε να μην είναι πλέον απαραίτητη η καθημερινή μεταφορά πολλών βιβλίων.

Η διεθνής εμπειρία

Η χρήση ατομικών θυρίδων μαθητή στα σχολεία είναι κανόνας στα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού, ιδίως στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, εκεί τοποθετούνται κυρίως σε Γυμνάσια και Λύκεια, όπου οι μαθητές έχουν διαφορετικά βιβλία ανά μάθημα και μετακινούνται μεταξύ αιθουσών. Στα Δημοτικά (Primary Schools), η ανάγκη για lockers είναι μικρότερη, καθώς οι μαθητές συνήθως παραμένουν σε μία αίθουσα. Ωστόσο, η διεθνής πρακτική δείχνει ότι η αποθήκευση προσωπικών ειδών και η ελάφρυνση της τσάντας αποτελούν πλέον προτεραιότητες παντού.