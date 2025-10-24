«Όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» - Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια

«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ». Με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφει την αύξηση του κόστους διαβίωσης τα τελευταία χρόνια, σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο TikTok.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιγράφει στο βίντεο τη δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία, τη σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα που αγγίζει το 30%, τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια που κινούνται σταθερά ανοδικά και την αγοραστική δύναμη των πολιτών που καταβαραθρώνεται.

«Το λάδι, το ψωμί, ο καφές, το κρέας, κάθε μήνα και πιο ακριβά. Οι πολίτες παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, αλλά οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν. Και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ. Είναι το ρεύμα, τα ενοίκια, τα ακτοπλοϊκά. Και δεν πλήττονται όλοι το ίδιο. Οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ξοδεύουν σχεδόν όλα τους τα χρήματα για να επιβιώσουν. Φαγητό, ενοίκιο, υγεία. Δυστυχώς, δεν τους περισσεύει τίποτα για ζωή», αναφέρει στο ξεκίνημα του βίντεο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Και συνεχίζει: «Η απουσία ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει χώρο για ένα τεράστιο πάρτυ αισχροκέρδειας. Λίγοι κερδίζουν, πολλοί πληρώνουν και στο τέλος πάντα πληρώνεις εσύ. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά; Μόνο με πολιτική αλλαγή., Με ένα σχέδιο που έχει στόχο τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη και ένα κράτος που βάζει κανόνες στη λειτουργία της αγοράς».

Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:

