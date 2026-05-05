Όλα έτοιμα για το Suzuki Festival 2026

Η Suzuki Moto Greece επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη φορά με το πιο δυναμικό ραντεβού της χρονιάς, το Suzuki Festival 2026, μια εμπειρία αφιερωμένη σε όσους έχουν πραγματικό πάθος για τη μοτοσυκλέτα. Για 3 ημέρες, 15, 16, 17 Μάϊου, από τις 10:00 έως τις 19:00, στο Riding School του Θανάση Χούντρα στις Αφίδνες, ο κόσμος της Suzuki ανοίγεται μπροστά σας με έναν τρόπο πιο ζωντανό και άμεσο από ποτέ.

Νέα μοντέλα, αγαπημένες επιλογές της γκάμας, αλλά και ιδιαίτερες εκδόσεις και αγωνιστικές παρουσίες συνθέτουν ένα σκηνικό που αξίζει να δείτε από κοντά. Το test ride παραμένει στο επίκεντρο της εμπειρίας, ασφάλτινες και χωμάτινες διαδρομές που έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αναδείξουν τον χαρακτήρα κάθε μοτοσυκλέτας, με την καθοδήγηση της ομάδας του Riding School. Πριν από κάθε διαδρομή, οι εκπαιδευτές του Riding School θα σας παρέχουν πρακτικές συμβουλές, για να απολαύσετε τη βόλτα με ασφάλεια και σιγουριά.

Το Festival δεν είναι μόνο οδήγηση

Σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, από τις 14:00 έως τις 15:00, ενώ happenings και φαγητό δίνουν ρυθμό σε ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες.

Κλείστε τη θέση σας για το test ride της μοτοσυκλέτας που επιθυμείτε, την ημέρα και την ώρα που σας εξυπηρετεί, στον παρακάτω σύνδεσμο, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, και ζήστε την απόλυτη εμπειρία Suzuki