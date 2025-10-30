Όλγα Δάλλα: «Φτιάχνουμε σωματείο οι γυναίκες που έχουμε υποστεί bullying από την Κωνσταντοπούλου»

«Είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που νοιάζεται για τις γυναίκες. Ετοιμάζουμε σωματείο για τις γυναίκες που έχουν υποστεί bullying από την ίδια», δήλωσε η Όλγα Δάλλα, που είχε αναδειχθεί πρώτη σε σταυρούς στον Νότιο Τομέα Αθηνών με την Πλεύση Ελευθερίας κατά τις εκλογές του Μαΐου 2023, αλλά βρέθηκε τελικά έξω από τα ψηφοδέλτια προκειμένου να εισέλθει στη Βουλή ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.



Μιλώντας στον ραδιοσταθμό της Θεσσαλονίκης, Status FM 107,7 κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές, καθώς συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Για την υπόθεση αυτή μάλιστα υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές, έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών», είπε η κ. Δάλλα. Όπως εξήγησε, συνεργάτης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έγραψε δημόσια στο Facebook ότι «οι μεταξύ μας συνομιλίες. μεταξύ εμού και του συντονιστή, του κ. Καζαμία, έχουν ηχογραφηθεί και έχουν παραδοθεί στην κ. Κωνσταντοπούλου».

Σύμφωνα με την ίδια, γνωρίστηκαν με την κ. Κωνσταντοπούλου πριν από 7 χρόνια, όταν η τελευταία προσέγγισε το κίνημα «Δεν πληρώνω» ενάντια στους πλειστηριασμούς. Το 2023 στις εκλογές του Μαΐου η κ. Δάλλα ήρθε πρώτη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών με 6.168 σταυρούς, ωστόσο στις εκλογές του Ιουνίου, «η κα Κωνσταντοπούλου με έβγαλε από τη λίστα, προκειμένου να τοποθετήσει τον κ. Μπιμπίλα που είχε πάρει μόλις 2.557 σταυρούς σε άλλη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών. Με καλεί στο γραφείο της και μου λέει «γλυκούλα μου δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο». Και εγώ τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή και της λέω «Ζωή μαζί μιλούσαμε, να μου αναθέσεις τον τομέα των ΑμΕΑ. Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των ατόμων που θα ήταν στους συνδυασμούς και δεν ήμουν μέσα. Μετά από το περιστατικό αυτό οι μεταξύ τους σχέσεις διακόπηκαν».

Η κ. Δάλλα πρόσθεσε πως είναι 20 γυναίκες που ήρθαν πρώτες στις εκλογικές τους περιφέρειες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις καρατόμησε, ενώ αναφέρθηκε και σε γυναίκες στις οποίες επιτέθηκε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως η Βασιλική Πολύζου. «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου την χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της» και την Τίνα Μεσσαροπούλου.



Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε επίσης ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης δεν εμφανίζεται στη Βουλή, καθώς έχει ψυχοσωματικά προβλήματα. «Δεν πάει στη Βουλή καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αν δείτε την εικόνα των εδράνων στην Ολομέλεια, είναι πέντε άτομα μονίμως. Ο κύριος Καραναστάσης έχει ψυχοσωματικά, το έχει πει στη συνέντευξή του, και δεν αντέχει να είναι εκεί μέσα».