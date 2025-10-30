«Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα»: «Επικός» Πλεύρης για Κωνσταντοπούλου

Με μια... επική ατάκα σχολίασε ο Θάνος Πλεύρης τις κόντρες στη Βουλή που έχουν στο επίκεντρο την Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δυστυχώς πολλές φορές αρέσκεται σε μία ένταση και τροφοδοτείται από αυτή. Ακόμη και αν δεν υπάρχει αντικείμενο διαφωνίας, για μένα η αίσθηση που έχω εισπράξει, και νομίζω μπορεί κι ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να σας πει το ίδιο πράγμα, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμη κι αν αύριο το πρωί μιλούσαμε για την αναπαραγωγή της πέστροφας να έβρισκε ένα αντικείμενο προκειμένου να κλιμακώσει σε επίπεδο κόντρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24.

«Πολλές φορές η τοξικότητα στη Βουλή θυμίζει περιόδους μνημονίων. Πολλές φορές αδικούμε το επιχείρημα και αδικούμε και μία συζήτηση που γίνεται. Μπαίνουμε όλοι σε μια δοκιμασία να σκεφτούμε τι μπορεί να παίξει ως ατάκα. Παρασυρόμαστε, και βάζω και τον εαυτό μου πρώτο, σε μία λογική στο τι μπορεί να παίξει ως ατάκα», εξήγησε ο κ. Πλεύρης και σημείωσε πως βρέθηκε αρκετές φορές «απέναντι» στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, πιο πριν, όταν ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι ο «κόφτης» στο ελληνικό Κοινοβούλιο είναι «απαραίτητος» γιατί οι συζητήσεις στη Βουλή κινδυνεύουν να γίνουν «αδιάφορες με παράλληλους μονολόγους». Ειδικά για την Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «μιλάει τριπλάσιο χρόνο». Πρόσθεσε ότι παρατηρείται «εκμετάλλευση χρόνου» από πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους κομμάτων, με αποτέλεσμα ο πρώτος βουλευτής να μιλάει στις 9 και στις 10 η ώρα το βράδυ.

Ερωτηθείς για τα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να ιδρύει κόμμα, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι η αίσθησή του είναι ότι δεν θα κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός κι ότι ο ίδιος είναι από εκείνους που πιστεύουν ότι «θα έπρεπε να είναι στη Νέα Δημοκρατία».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και με αφορμή το επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου που ανακοινώθηκε, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι δεν υποτιμά τον πρώην πρωθυπουργό ενώ σημείωσε πως έχει ενδιαφέρον το ποιος θα ηγηθεί στην κεντροαριστερά. Πρόσθεσε δε, πως τα κόμματα που έχουν ξεπηδήσει από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας βγει στην κεντρική πολιτική σκηνή με νέο κόμμα.

Αναφορικά με την μεταναστευτική πολιτική τόνισε πως «έχουμε την πιο αυστηρή στην Ευρώπη».