Ολλανδία: Νέος συναγερμός στο Αϊντχόβεν για μυστηριώδη drones

Το βράδυ της Παρασκευής (21/11) ο ολλανδικός στρατός είχε ανοίξει πυρ εναντίον drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση.

IMAGO (φωτογραφία αρχείου)
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (22/11) στην Ολλανδία, μετά τον εντοπισμό πολλών drones στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Αϊντχόβεν.

«Η πολιτική και στρατιωτική εναέρια κυκλοφορία έχει ανασταλεί» όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Τα μέσα αντιμετώπισης drones του Υπουργείου Άμυνας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παρέμβουν. Η αστυνομία και η KMar (η βασιλική εθνοφρουρά) βρίσκονται επίσης στον τόπο του συμβάντος» ενημέρωσε ο ίδιος και προειδοποίησε πως θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι, το βράδυ της Παρασκευής (21/11) ο ολλανδικός στρατός άνοιξε πυρ κατά των drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Ολλανδία.

