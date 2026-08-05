Ολοκληρώνονται την Πέμπτη οι αυτοψίες για τα καμένα στο Πόρτο Γερμενό

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (5/8) στο δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, για τον συντονισμό των ενεργειών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, μέχρι την Πέμπτη (6/8) θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό.



«Ο Δήμος θα βγάλει μία ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων βιοτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το πρακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το πρακτικό στο υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες, θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ προσέθεσε ότι ενημέρωσαν για τη δυνατότητα της επιδότησης ενοικίου καθώς και ότι στις «20 του μήνα θα είναι έτοιμη η ΚΥΑ και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους».

Θα υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης, το «my business support» και τα «pass»

Παράλληλα όπως τόνισε έγινε αναφορά στις επιχειρήσεις και σε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης τους το «my business support» και τα «pass»», προσθέτοντας ότι αυτά τα ειδικά μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής.



Όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος σκοπός είναι να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο τέτοιο ούτως ώστε να θωρακιστεί η περιοχή . «Να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους, να τονώσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, να αποκαταστήσουμε ζημιές και σε δίκτυα και σε υποδομές δημοτικές και στους δύο δήμους όπου περιμένουμε τα αιτήματά τους και είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την περιοχή στην κανονικότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα», επισήμανε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

«Το μήνυμα είναι ένα και απλό. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο. Θα συνεργαστούμε όλοι μαζί ούτως ώστε γρήγορα και άμεσα να πάνε τα χρήματα στους πολίτες οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται και να επαναφέρουμε την κανονικότητα. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι μέχρι 6.000. Σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών είναι 600 ευρώ.



Η κρατική αρωγή αποζημιώνει στο 100% την εκτιμηθείσα ζημιά σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις αποφασίσαμε ότι στο κομμάτι του εξοπλισμού του και των μηχανημάτων τους η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Και φυσικά είναι και όλα τα άλλα μέτρα τα οποία ήδη ανέφερα, ενίσχυσης τόσο στους επιχειρηματίες και στους επαγγελματίες όσο και βέβαια χρηματοδότηση στους δήμους για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες», κατέληξε ο κ. Κατσαφάδος.