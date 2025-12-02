Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΝΙΚΑΣ από τον Όμιλο ΥΦΑΝΤΗΣ – Νέες προοπτικές στην αγορά τροφίμων

Μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον κλάδο των τροφίμων είναι πλέον γεγονός. Η Bespoke SGA Holdings Α.Ε. (του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου) και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. από τον Όμιλο ΥΦΑΝΤΗΣ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ενοποίηση δύο ιστορικών ονομάτων της ελληνικής αγοράς, δημιουργώντας, σύμφωνα με τις εταιρείες, ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η ΝΙΚΑΣ με «διασφαλισμένη σταθερότητα»



Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε., εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την εμπιστοσύνη του στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

«Θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι, υπό την έμπειρη διοίκηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, με διασφαλισμένη τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας,» δήλωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΝΙΚΑΣ, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι, υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η εταιρεία «θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά την πορεία της.»

Το όραμα του ΥΦΑΝΤΗΣ: Σεβασμός στην παράδοση και εξωστρέφεια

Από την πλευρά του Ομίλου ΥΦΑΝΤΗΣ, ο κ. Αλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., υπογράμμισε τη μεγάλη ευθύνη που συνοδεύει την εξαγορά.



«Πρόκειται για μια εξέλιξη που μας γεμίζει χαρά και ευθύνη, καθώς δύο ιστορικά ονόματα της ελληνικής αγοράς τροφίμων ενώνουν πλέον τις δυνάμεις τους με κοινό όραμα την ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια,» δήλωσε ο κ. Υφαντής.



Ο κεντρικός στόχος της νέας εποχής είναι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας και των δύο εταιρειών, με «απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα, την παράδοση και την ποιότητα που αντιπροσωπεύει η ΝΙΚΑΣ».



Ο Όμιλος ΥΦΑΝΤΗΣ δεσμεύτηκε απέναντι σε εργαζομένους, συνεργάτες και καταναλωτές να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην καινοτομία.