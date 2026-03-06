Ολυμπία Οδός Παναγοπούλα: Κλείνουν οι σήραγγες προς Αθήνα – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της πραγματοποιεί η Ολυμπία Οδός στο ύψος της Παναγοπούλας. Το διάστημα από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, οι σήραγγες της περιοχής θα βρεθούν στο επίκεντρο εργασιών βαριάς συντήρησης, με κύριο άξονα την πλήρη αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού επιτήρησης.

Συγκεκριμένα, οι αναλογικές κάμερες που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα εντός των σηράγγων Τ24, Τ25 και Τ26 αποσύρονται, δίνοντας τη θέση τους σε υπερσύγχρονα ψηφιακά συστήματα. Η αναβάθμιση αυτή στην κατεύθυνση προς Αθήνα κρίνεται απαραίτητη για την αρτιότερη παρακολούθηση της κυκλοφορίας και την ταχύτερη ανταπόκριση σε τυχόν έκτακτα περιστατικά εντός των τούνελ.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Λόγω της φύσης των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται με ειδικές ρυθμίσεις, τις οποίες οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων για την αποφυγή ταλαιπωρίας:

Προς Αθήνα: Οι οδηγοί που κινούνται προς την πρωτεύουσα θα εκτρέπονται από τον κλάδο της κατεύθυνσης προς Πάτρα. Η μετάβαση θα γίνεται μέσω των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) από τη Χιλιομετρική Θέση 193,6 έως τη Χ.Θ. 185,0.

Προς Πάτρα: Η κυκλοφορία προς την αχαϊκή πρωτεύουσα θα εκτρέπεται στην παράπλευρη βοηθητική οδό των σηράγγων (γνωστή και ως περιοχή belvedere), η οποία βρίσκεται βορείως του συμπλέγματος.

Οδηγίες προς τους ταξιδιώτες

Η Ολυμπία Οδός απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδείξουν την απαραίτητη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρούνται πιστά οι πινακίδες σήμανσης, τα όρια ταχύτητας και, κυρίως, οι υποδείξεις της Τροχαίας που θα βρίσκεται στο σημείο για τη διευκόλυνση της κίνησης. Αν και οι εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν μικρές καθυστερήσεις, ο στόχος παραμένει η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητόδρομου για όλους. Η κατανόηση και η υπομονή των χρηστών του δικτύου είναι ο «σύμμαχος» για την ολοκλήρωση αυτού του απαραίτητου έργου υποδομής.