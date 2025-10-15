Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών επιχειρηματιών Female Founders Hub @ Hospitality

Ο οργανισμός WHEN | Equity · Empowerment · Change, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος Female Founders Hub @ Hospitality, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση, επιμόρφωση και δικτύωση γυναικών επιχειρηματιών στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο HORECA (Ξενοδοχεία - Εστιατόρια - Υπηρεσίες Εστίασης).

Κατά την πρώτη φάση του Female Founders Hub @ Hospitality, θα διοργανωθούν θεματικά διαδικτυακά focus groups, με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που έχουν ιδρύσει ή/και διοικούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο της φιλοξενίας, την καταγραφή των αναγκών τους και τη διαμόρφωση προτάσεων για στοχευμένες λύσεις, με έμφαση στην επιμόρφωση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το κάλεσμα για συμμετοχή στα focus groups απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς HORECA (Ξενοδοχεία - Εστιατόρια - Υπηρεσίες Εστίασης) και επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να ενδυναμωθούν ουσιαστικά, και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο υποστηρικτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 5/11 σε ένα από τα τρία διαδικτυακά focus groups που θα υλοποιηθούν μέσα στον Νοέμβριο, και σύντομα θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Φόρμα συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAX2UfYg8F-Os9FCRJumbG6aiK6_9br3Q668IrzRnDF-JgCw/viewform?usp=header

Tα αποτελέσματα της διερεύνησης θα δημοσιευτούν και θα είναι προσβάσιμα σε κάθε φορέα που επιθυμεί να αναλάβει δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα HORECA, ενώ το WHEN, με την υποστήριξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, θα υλοποιήσει στην επόμενη φάση του προγράμματος στοχευμένες δράσεις επιμόρφωσης και δικτύωσης βασισμένες στις ανάγκες που θα έχουν αναδειχθεί.

Σχετικά με το Female Founders Hub

Το Female Founders Hub είναι η κοινότητα γυναικών επιχειρηματιών του WHEN από όλη την Ελλάδα, η οποία προσφέρει στα μέλη της ευκαιρίες επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης και δικτύωσης, καθώς και δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, mentoring και coaching. Η κοινότητα φιλοξενεί γυναίκες επιχειρηματίες με 2+ χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες επιθυμούν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, να ωφεληθούν και να συνεισφέρουν σε μια κοινότητα με όραμα, και να επιτύχουν τους επόμενους στόχους που θα θέσουν για την επιχείρησή τους.

Μάθετε περισσότερα για την κοινότητα ή/και κάνετε την εγγραφή σας στο μηνιαίο newsletter της!

Σχετικά με το WHEN

Το WHEN | Equity · Empowerment · Change είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Εστιάζει αφενός στην ατομική ενδυνάμωση, μέσα από το mentoring, την επιμόρφωση, τη δημιουργία κοινοτήτων και την εργασιακή και νομική συμβουλευτική, αφετέρου στη θετική αλλαγή του κοινωνικού, εργασιακού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουμε, εκπαιδευόμαστε και εργαζόμαστε όλοι και όλες. Για τον σκοπό αυτό, παρέχει συμβουλευτική και επιμόρφωση σε εταιρείες και οργανισμούς, υλοποιεί έρευνες για να κατανοήσει τις ανάγκες των γυναικών και τα κενά της έμφυλης ισότητας στην Ελλάδα, διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και δημιουργεί καμπάνιες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Το 2024, ο οργανισμός δημιούργησε το WHEN Hub, το πρώτο hub για την ενδυνάμωση των γυναικών και την έμφυλη ισότητα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει δημιουργική απασχόληση στα παιδιά των γονέων που έρχονται στον χώρο για να επιμορφωθούν, να δουλέψουν, να δικτυωθούν και να χτίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία.