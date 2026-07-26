Ιστορική απόφαση για τον Όλυμπο: Εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα σηματοδοτεί η ομόφωνη ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το εμβληματικό ελληνικό βουνό αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποκτώντας πλέον και επίσημα τον χαρακτηρισμό μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του Ολύμπου, ενός τόπου άρρηκτα συνδεδεμένου με την ελληνική μυθολογία, την ιστορία και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Intime

Κάθε χρόνο περίπου 50.000 επισκέπτες περιηγούνται στις πλαγιές και τα μονοπάτια του Ολύμπου, γεγονός που αναδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του, αλλά ταυτόχρονα εντείνει την ανάγκη για αποτελεσματική προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος.

Για τους τοπικούς φορείς, η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, αλλά και μια ισχυρή υπενθύμιση για την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου. Η διεθνής αναγνώριση μπορεί να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις που προκαλούν η ανθρώπινη δραστηριότητα και η κλιματική κρίση.

Με βάση τη διεθνή σύμβαση της UNESCO, τα μνημεία που εντάσσονται στον κατάλογο αποκτούν καθεστώς αυξημένης προστασίας, με στόχο τη διαφύλαξη της αξίας τους για τις επόμενες γενιές.

Από τον μύθο στην παγκόσμια κληρονομιά

Ο «τόπος των αθανάτων», όπως περιγράφηκε από τον Όμηρο, αποτελεί εδώ και αιώνες σύμβολο δύναμης, μυστηρίου και φυσικού μεγαλείου.

Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938, αναγνωριζόμενος για τη μοναδικότητα του τοπίου, τη σπάνια βιοποικιλότητά του και την ιδιαίτερη οικολογική του αξία. Το 1981 εντάχθηκε στο πρόγραμμα της UNESCO ως Απόθεμα Βιόσφαιρας, ενώ το 2021 χαρακτηρίστηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα.

Η νέα αυτή διεθνής διάκριση έρχεται να επισφραγίσει τη θέση του Ολύμπου ως ενός από τα σημαντικότερα φυσικά και πολιτιστικά σύμβολα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας.