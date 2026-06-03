One: Η συγκίνηση του Χριστοφόρου για την Βίσση και το παράπονο του Ψάλτη από τον Θεοφάνους

Το συγκρότημα των One που δημιουργήθηκε το 1999 από τον συνθέτη και στιχουργό Γιώργος Θεοφάνους, του οποίου την υπογραφή είχαν τα περισσότερα album τους, βρέθηκε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night show» και οι τραγουδιστές μίλησαν για την πορεία τους, για πικρίες του παρελθόντος, αλλά και για αναμνήσεις που δεν θα σβήσουν ποτέ.

«Δεν έχω λόγια να μιλήσω για την Άννα. Η Άννα με έφερε στην Ελλάδα, η Άννα έκανε ντουέτο μαζί μου και δουλέψαμε και πάρα πολλές φορές μαζί και σαν συγκρότημα. Με είχε προσέξει πάρα πολύ, με αγαπάει πολύ. Της έχω γράψει την «Έρημη πόλη» και είναι παράσημο για μένα. Τη λατρεύω, είμαστε οικογένεια, δεν έχω λόγια. Είμαι τρισευτυχισμένος γι' αυτό που ζει αυτή τη στιγμή, δεν έχω λόγια, της αξίζει, την αγαπώ, χάνω τα λόγια μου. Είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα και μου λέει «δεν έχω πεθάνει ακόμα» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

Ο Πάνος Ψάλτης, από την πλευρά του δήλωσε: «Με πλήγωσε η αποχώρηση του Γιώργου Θεοφάνους από τους ONE, ήμουν ο μικρότερος στο γκρουπ και τον έβλεπα σαν πατέρα».

Ενώ ο Φίλιππος Κωνσταντίνου εξομολογήθηκε: «Μετά τη διάλυση των ONE ήμουν καταρρακωμένος. Πήγα στο Los Angeles για σεμινάρια υποκριτικής και μετά στο Λονδίνο για ακροάσεις, ήταν δύσκολα».