Όπου «γάμος και χαρά» ο Σκέρτσος πρώτος

Κανείς δεν κατάλαβε γιατί πήγε ο Άκης ο Σκέρτσος στη χθεσινή παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.

Άκουσα με προσοχή όλες τις δηλώσεις και εν τέλει κατέληξα στο ότι ο Άκης ο Σκέρτσος πήγε στην παρουσίαση για το «πολιτικό περίβλημα» της πρωτοβουλίας ώστε να προσπαθήσει να πείσει για δυο πράγματα:

Πρώτον: Η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλη προετοιμασία για το συγκεκριμένο ζήτημα καθώς ο Μητσοτάκης το έθεσε στα Ηνωμένα Έθνη ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 χωρίς ουδείς να έχει καταλάβει το παραμικρό στην Ελλάδα.

Δεύτερον: Η κυβέρνηση παρουσιάζει τώρα τις σκέψεις της για να «συζητηθούν στην κοινωνία» και όχι για να καλύψει - ίσως - τον κυματισμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πάσχα έρχεται να συζητήσουμε το θέμα στα τραπέζια με τους δικούς μας ανθρώπους» είπε ο κ. Σκέρτσος και γέλια ακούστηκαν στο γραφείο.

Υ.Γ. Άπαντες (στο γραφείο) είχαν απορία για το ποιος είναι ο υπουργός που δεν είχε tik tok και αναγκάστηκε να το εγκαταστήσει για να δει τη σχετική ανάρτηση του Πρωθυπουργού μετά την άρον-άρον απόφαση που ελήφθη στο Μαξίμου ώστε να γίνουν οι ανακοινώσεις για τα social media.