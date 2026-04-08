Η «τσάτρα - πάτρα» ανακοίνωση και ο υπουργός χωρίς tik tok

Ομολογώ ότι η εικόνα που είχα μέχρι αργά χθες το βράδυ ήταν πως οι ανακοινώσεις για τα social media και τους ανήλικους θα πήγαιναν για την Τετάρτη μετά το Πάσχα.

Το πρωί είδα το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο Πρώτο Θέμα και κατάλαβα ότι στο ΜΜ αποφάσισαν να κάνουν σήμερα τις ανακοινώσεις από τη στιγμή που το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - κατά τη δική μου εκτίμηση - έδειξε από χθες να μπαίνει σε μία «σειρά» ως προς το ακριβές περιεχόμενο των δικογραφιών.

Θα αλλάξουν όλα λοιπόν, όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης για τη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών.

Το γιατί η ανακοίνωση είναι «τσάτρα - πάτρα» ίσως μπορεί να το απαντήσει υπουργός που χρειάστηκε σήμερα το πρωί να εγκαταστήσει στο κινητό του το tik tok για να δει την ανάρτηση του πρωθυπουργού...