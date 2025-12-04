Ορέστης Τζιόβας: «Οικονομικά ζω στο όριο του ίσα - ίσα - Δεν έχω βγάλει χρήματα από τη δουλειά αυτή»

Ο Ορέστης Τζιόβας, αναφέρθηκε στους λεγόμενους αυλικούς που πολλοί άνθρωποι θέλουν να έχουν κοντά τους, αλλά μίλησε και για την οικονομική του κατάσταση, εξηγώντας ότι δεν είναι αυτή που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν για τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

«Δεν μπορώ να πω ότι οικονομικά ζω πολύ ψηλά από το όριο του ίσα - ίσα. Είμαι κοντά στο ίσα - ίσα. Δεν υπάρχει αποταμίευση. Δεν μπορώ να πω ότι με τη δουλειά που κάνω έχω βγάλει χρήματα. Όχι ότι δεν αποταμίευσα. Δεν έχω κάνει σπατάλες» εξομολογήθηκε στην εκπομπή ''Καλύτερα Αργά''.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης υποστήριξε: «Κάποιοι άνθρωποι που έχουν δύναμη στον χώρο μπορεί να χαίρονται που έχουν αυλικούς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που από πολύ μικρός όταν με πλησίαζαν άνθρωποι για άλλο λόγο από το ότι με εκτιμούσαν, μου γυρνούσαν τα λαμπάκια. Κόβω τις επαφές, δεν τα θέλω κοντά μου αυτά τα άτομα που δεν είναι δίπλα μου από πραγματική ανάγκη. Είμαι ακόμα πιο αυστηρός με όσους μπορούν ενδεχομένως να μου δώσουν χρήματα, δουλειά ή κάτι άλλο που θα με ωφελήσει. Δεν είμαι στο άκρο όμως, είμαι κοινωνικός και διπλωμάτης μέχρι το όριο που δεν θα ζητήσεις την γνώμη μου. Αν δεν την ζητήσεις θα κοιτάξω να είμαι λίγο πιο ευγενής».