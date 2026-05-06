Οργή από βίντεο που δείχνει αποστεωμένη τίγρη σε ζωολογικό κήπο στην Κίνα

Θλίψη αλλά και θυμό προκαλούν τα πλάνα που κατέγραψαν επισκέπτες στον Οικολογικό Ζωολογικό Κήπο Chuandong στη νοτιοδυτική Κίνα. Μια πολύ αδύνατη τίγρη αγωνίζεται να περπατήσει και φαίνεται να μην μπορεί να ανέβει ούτε μία μικρή κλίση.

Το ζώο σέρνει τα πόδια του ενώ κάποια στιγμή παραπατά προς τα δεξιά, πέφτοντας σχεδόν από απόλυτη εξάντληση.



Το βίντεο που αναρτήθηκε στο Douyin – την κινεζική έκδοση του TikTok – έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Στην αρχική ανάρτηση, ο δημιουργός του βίντεο έγραψε: «Είναι πολύ λυπηρό. Ελπίζω να δουν αυτό το βίντεο περισσότεροι άνθρωποι».

This is the current state of tigers at a zoo in Sichuan Province, China. pic.twitter.com/uQamPH7nz0 — CNAnimalRightsAlert (@animals_cn) May 2, 2026

Αρκετοί αμφισβήτησαν αν η τίγρη τρέφεται σωστά και κάποιοι άλλοι ειδοποίησαν τις Αρχές για να διερευνήσουν τις συνθήκες διαβίωσης και την υγεία της τίγρης.



Η απάντηση των αρμοδίων

Όπως διαβάζουμε στη Sun, αξιωματούχοι της δημοτικής αρχής της πόλης Xiangshi εξέδωσαν δήλωση αναφέροντας ότι ενημερώθηκαν για το βίντεο και έστειλαν επιθεωρητές στον ζωολογικό κήπο για να διερευνήσουν το θέμα.



Το Γραφείο Πολιτισμού, Ραδιοφώνου, Τηλεόρασης και Τουρισμού του Longchang ανέφερε επίσης ότι έστειλε αξιωματούχους στον χώρο για να εκτιμήσουν την κατάσταση.



Υπάλληλος του Γραφείου Φυσικών Πόρων και Πολεοδομίας του Longchang δήλωσε ότι η σιβηρική τίγρη είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, ηλικιωμένη για το είδος της. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε διασωθεί από άλλη τοποθεσία πριν από αρκετά χρόνια.



Το ζώο είχε πρόσφατα αναρρώσει από ασθένεια, αλλά δεν έχει επανέλθει ακόμα πλήρως, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι είχε υποστεί κακοποίηση.



Οι φύλακες εξάλλου ανέφεραν ότι τάιζαν την τίγρη καθημερινά με βοδινό κρέας ή κοτόπουλο. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι εξακολουθούσε να τρώει μόνο μικρές ποσότητες.



Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η τίγρη είχε κρατηθεί σε κλουβί κατά τη διάρκεια της θεραπείας της και της είχε επιτραπεί να βγει έξω για πρώτη φορά την ημέρα που τραβήχτηκε το βίντεο, ώστε να μπορεί να κινείται ελεύθερα και να δέχεται περισσότερο ηλιακό φως.

Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την τίγρη και θα τη μεταφέρουν σε ζωολογικό κήπο με καλύτερο εξοπλισμό, εάν η τρέχουσα εγκατάσταση δεν είναι σε θέση να της παρέχει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.