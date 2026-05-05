Οργισμένο ξέσπασμα τενίστα κατά διαιτητή με βρισιές: «Είσαι ένας γαμ@@@ ηλίθιος»

Στη διάρκεια αγώνα μεταξύ του Τρίσταν Μπουαγιέ και του Ντανιέλε Ραπανιέτα για το ATP Challenger 75 που πραγματοποιείται στη Φρανκαβίλα της Ιταλίας, σημειώθηκε ένταση μεταξύ του πρώτου και του διαιτητή.



Ο Μπουαγιέ, νούμερο 257 στην κατάταξη της ATP, έπειτα από ένα αποτυχημένο backhand που οδήγησε σε break του αντιπάλου του στο 2o set με τα games στο 5-5, αντέδρασε οργισμένα χτυπώντας τη ρακέτα του με αποτέλεσμα να δεχτεί παρατήρηση από τον διαιτητή. Η παρατήρηση εξόργισε ακόμα περισσότερο τον Αμερικανό τενίστα, που χτύπησε ακόμα και την καρέκλα του διαιτητή του απευθύνθηκε με υβριστικό τρόπο. Ο διαιτητής για την αντίδρασή του, τον τιμώρησε με game penalty και κατ' επέκταση έδωσε τον αγώνα στον Ιταλό Ραπανιέτα με 6-5,7-5.



Ο Μπουαγιέ κατά την αποχώρησή του από το court χτύπησε με τη ρακέτα του ό,τι έβρισκε μπροστά του και εκτόξευσε υβριστικά σχόλια προς τον διαιτητή: «Είσαι ένας γαμ@@@ ηλίθιος», φώναξε. «Αυτό είναι απίστευτο. Δεν έγινε τίποτα. Είναι μια γαμ@@@ μαλ@@@. Άντε γαμ@@@, φίλε».

O Tristan Boyer simplesmente surtou



- Perdeu a partida

- Quebrou a raquete no solo

- Quebrou a raquete novamente na CADEIRA DO JUIZ

- Xingou o árbitro



e deu no pé...



Que bizarro.pic.twitter.com/SLgKlF0duO — the news sports (@thenewssports_) May 5, 2026



