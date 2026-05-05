Οργισμένο ξέσπασμα τενίστα κατά διαιτητή με βρισιές: «Είσαι ένας γαμ@@@ ηλίθιος»
Ο Τριστάν Μπουαγιέ έχασε την ψυχραιμία του στη διάρκεια αγώνα ξεσπώντας στη ρακέτα του και τον διαιτητή.
Στη διάρκεια αγώνα μεταξύ του Τρίσταν Μπουαγιέ και του Ντανιέλε Ραπανιέτα για το ATP Challenger 75 που πραγματοποιείται στη Φρανκαβίλα της Ιταλίας, σημειώθηκε ένταση μεταξύ του πρώτου και του διαιτητή.
Ο Μπουαγιέ, νούμερο 257 στην κατάταξη της ATP, έπειτα από ένα αποτυχημένο backhand που οδήγησε σε break του αντιπάλου του στο 2o set με τα games στο 5-5, αντέδρασε οργισμένα χτυπώντας τη ρακέτα του με αποτέλεσμα να δεχτεί παρατήρηση από τον διαιτητή. Η παρατήρηση εξόργισε ακόμα περισσότερο τον Αμερικανό τενίστα, που χτύπησε ακόμα και την καρέκλα του διαιτητή του απευθύνθηκε με υβριστικό τρόπο. Ο διαιτητής για την αντίδρασή του, τον τιμώρησε με game penalty και κατ' επέκταση έδωσε τον αγώνα στον Ιταλό Ραπανιέτα με 6-5,7-5.
Ο Μπουαγιέ κατά την αποχώρησή του από το court χτύπησε με τη ρακέτα του ό,τι έβρισκε μπροστά του και εκτόξευσε υβριστικά σχόλια προς τον διαιτητή: «Είσαι ένας γαμ@@@ ηλίθιος», φώναξε. «Αυτό είναι απίστευτο. Δεν έγινε τίποτα. Είναι μια γαμ@@@ μαλ@@@. Άντε γαμ@@@, φίλε».