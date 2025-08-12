Όρμπαν για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ: «Η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Σε αιχμηρές δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε την Τρίτη (12/8) ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν με αφορμή την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μιλάμε αυτήν τη στιγμή σαν να υπάρχει μια ανοικτή πολεμική κατάσταση, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Όρμπαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι «Patriot» στο YouTube ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «το μοναδικό ερώτημα είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες η Δύση, η οποία βρίσκεται πίσω από τους Ουκρανούς, θα παραδεχθεί ότι αυτό έχει συμβεί και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από όλο αυτό», πρόσθεσε.

Στην εξουσία από το 2010, ο Όρμπαν δέχεται επικρίσεις από Ευρωπαίους ηγέτες για τους δεσμούς της κυβέρνησής του με τη Ρωσία και την αντίθεσή του στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Όρμπαν, που διατήρησε στενές σχέσεις με τον Πούτιν ακόμα και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που τη Δευτέρα (11/8) δεν υιοθέτησε την κοινή δήλωση που έλεγε πως η Ουκρανία θα πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον της.

«Γελοία και παθητική» η Ευρώπη

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ισχυρίστηκε επίσης πως η Ευρώπη έχασε μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν υπό τη διοίκηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τώρα διατρέχει τον κίνδυνο το μέλλον της να αποφασιστεί χωρίς την εμπλοκή της.

«Εάν δεν κάθεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού», ανέφερε ο Όρμπαν, προσθέτοντας πως είναι εν μέρει αντίθετος στην κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία, καθώς έκανε την Ευρώπη να μοιάζει «γελοία και παθητική».

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι… και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν πηγαίνεις πέρα δώθε, δεν φωνάζεις απ’ έξω».