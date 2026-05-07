Ορθούλα Παπαδάκου: «Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011 - Δύσκολα τα πρώτα 3 - 4 χρόνια»

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Ορθούλα Παπαδάκου και αποκάλυψε ότι έκανε αρθροπλαστική στο γόνατο, λόγω φθοράς από τον αθλητισμό.

«Δε με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί να έγινα 56, που δεν το κρύβω, αλλά πραγματικά νιώθω σαν να είμαι 20 χρονών. Με βλέπετε και κουτσαίνω γιατί έκανα αρθροπλαστική στο γόνατο. Αυτό ήταν φθορά από τον αθλητισμό. Υπέφερα πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω κάνει ήδη επτά χειρουργεία σαν αθλήτρια. Σε δυο μήνες πιστεύω θα τρέχω» εξήγησε.

Μίλησε όμως και για το πρόβλημα υγείας για το οποίο δίνει τον αγώνα της με αισιοδοξία. «Διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011. Τα πρώτα 3 -4 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Έκανα μεγάλη αγωγή. Δόξα τον Θεό τα τελευταία επτά χρόνια είμαι εκτός αγωγής. Πάω πάρα πολύ καλά. Είχε περάσει μια πολύ βαριά αρρώστια η μάνα μου τότε, και μόλις έγινε καλά, εκδηλώθηκε σε μένα η σκλήρυνση κατά πλάκας» αποκάλυψε.