Όταν η Ελλάδα άφησε πίσω την ψιλή και τη δασεία

Σαν σήμερα, 23 Νοεμβρίου 1981, λήφθηκε η καθοριστική απόφαση που οδήγησε στην κατάργηση του πολυτονικού συστήματος και την καθιέρωση του μονοτονικού στη γραπτή ελληνική γλώσσα. Η επίσημη ψήφιση ήρθε λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1982, σηματοδοτώντας το τέλος σημείων στίξης όπως οι ψιλές, οι δασείες και οι περισπωμένες που επί αιώνες συνόδευαν τη γλώσσα μας.

Η αλλαγή ήταν ιδιαίτερα σημαντική και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Για πολλούς, η κατάργηση του πολυτονικού θεωρήθηκε πλήγμα για την ιστορικότητα και την παράδοση της ελληνικής γλώσσας.

Άλλοι, αντίθετα, υποστήριζαν ότι το μονοτονικό απλοποιεί τη γραφή και διευκολύνει την εκμάθηση, καταργώντας πολύπλοκους κανόνες που για χρόνια δυσκόλευαν μαθητές και συγγραφείς.

Φωτογραφία από το παλιό Αλφαβητάριο

Πώς φτάσαμε στην ιστορική αυτή αλλαγή

Μετά την εκλογή του ΠΑΣΟΚ το 1981, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε άμεσα στη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα μελετούσε την καθιέρωση του μονοτονικού σε όλη την εκπαίδευση. Στην πράξη, πολλές εφημερίδες είχαν ήδη υιοθετήσει μονοτονικό σύστημα πριν τη νομοθετική ρύθμιση.

Πέρα από τη γλωσσική διάσταση, η αλλαγή είχε και πρακτικά οφέλη:

μείωση του κόστους εκτύπωσης βιβλίων και εγγράφων,

απλούστευση της τυπογραφίας,

ευκολότερη εκπαίδευση και καθημερινή χρήση.

Η επεισοδιακή νύχτα στη Βουλή

Στις 11 Ιανουαρίου 1982, στη διάρκεια μαραθώνιας συνεδρίασης που ξεκίνησε με άλλο νομοσχέδιο, προέκυψε η συζήτηση για την καθιέρωση του μονοτονικού.

Η αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον κοινοβουλευτικό κεπρόσωπο της ΝΔ, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ζήτησε αναβολή λόγω της ώρας και της σημασίας του θέματος. Μετά από εντάσεις και αποχώρηση της ΝΔ, το νομοσχέδιο τελικά ψηφίστηκε στη 01:20 τα ξημερώματα.

Το πολυτονικό: Μια μακραίωνη παράδοση

Το πολυτονικό σύστημα, με οξείες, βαρείες, περισπωμένες και πνεύματα, καθιερώθηκε στην ελληνιστική περίοδο και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1982 στη δημόσια διοίκηση. Σήμερα επιβιώνει κυρίως στα Αρχαία Ελληνικά και στα κείμενα που ακολουθούν την κλασική ορθογραφία.

Παρότι τα ιστορικά φωνητικά στοιχεία του πολυτονικού δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονη προφορά, το σύστημα παραμένει σημαντικό για τη μελέτη της γλωσσικής εξέλιξης και της ελληνικής γραμματείας.