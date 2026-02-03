Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Τι αλλάζει στα σχολεία με σφραγίδα UNESCO

Τα σχολεία γίνονται «κυψέλες» πολιτισμού για να τιμήσουν την ελληνική γλώσσα. Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, αποκτά φέτος μια ιστορική διάσταση. Για πρώτη φορά, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας τελεί υπό την επίσημη αναγνώριση της UNESCO, μετά τη σχετική απόφαση της 43ης Γενικής Συνέλευσης τον Νοέμβριο του 2025.

Με σχετική εγκύκλιο, το υπουργείο Παιδείας δίνει το έναυσμα στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας να μετατραπούν σε ζωντανές κυψέλες πολιτισμού, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή των ελληνικών στις επιστήμες, τη φιλοσοφία και τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Η ελληνική γλώσσα ανάχωμα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εγκύκλιος υπογραμμίζει ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κυριαρχίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, η επαφή του σύγχρονου μαθητή με την ελληνική γλώσσα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική γιορτή, αλλά για μια ευκαιρία εμβάθυνσης στις ανθρωπιστικές αξίες που ταξίδεψαν στα πέντε σημεία του ορίζοντα μέσα από τον ελληνικό λόγο. Η γλώσσα μας, με αδιάλειπτη συνέχεια 3.000 ετών, αποτελεί το «κλειδί» για την κατανόηση της Δημοκρατίας, του Θεάτρου και των βασικών όρων της επιστήμης.

Εργαστήρια ρητορικής και επαφή με τους ανθρώπους των γραμμάτων

Το υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να ξεφύγουν από την τυπική ροή του μαθήματος και να υιοθετήσουν πρωτότυπες δράσεις.

Οι σχολικές αίθουσες αναμένεται να φιλοξενήσουν:

Λογοτεχνικά εργαστήρια και ομάδες φιλαναγνωσίας με μελέτη έργων δόκιμων συγγραφέων και παιχνίδια εμπλουτισμού του λεξιλογίου.

Εργαστήρια ρητορικής και συζητήσεις με διαλόγους με καταξιωμένους λογοτέχνες, γλωσσολόγους και δημοσιογράφους για τη χρήση της γλώσσας σήμερα.

Καλλιτεχνικά δρώμενα και πιο συγκεκριμένα μικρές παραστάσεις εμπνευσμένες από το ταξίδι της ελληνικής λέξης στον χώρο και τον χρόνο.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα και να κορυφωθούν τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, ενώ οι σχολικές μονάδες παροτρύνονται να αναρτούν τις δραστηριότητές τους στις ιστοσελίδες τους, στέλνοντας ένα μήνυμα εξωστρέφειας για την οικουμενική ισχύ της ελληνικής γλώσσας.