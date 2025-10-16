Όταν το κρύο δοκιμάζει το σώμα: Ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού με επιστημονικό τρόπο

Ο χειμώνας είναι για πολλούς η εποχή που δοκιμάζει τις αντοχές του οργανισμού. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη ήλιου και η αυξημένη παραμονή σε κλειστούς χώρους ευνοούν την εξάπλωση ιώσεων και λοιμώξεων του αναπνευστικού. Την ίδια στιγμή, η καθημερινότητα με το άγχος, τη δουλειά και την κόπωση, συχνά υπονομεύει τη φυσική μας άμυνα.

Σύμφωνα με το Harvard Health Publishing, η καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού εξαρτάται από ισορροπημένη διατροφή, επαρκή ύπνο, ήπια άσκηση και σωστή πρόσληψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων1.

Ωστόσο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, η διατήρηση αυτής της ισορροπίας γίνεται πιο δύσκολη. Εδώ η επιστήμη προσφέρει λύσεις.

Η φυσική ασπίδα του οργανισμού

Το ανοσοποιητικό είναι το σύνθετο βιολογικό μας δίκτυο που μας προστατεύει από παθογόνους μικροοργανισμούς. Για να παραμείνει σε εγρήγορση, χρειάζεται καθημερινή υποστήριξη μέσα από μικροθρεπτικά συστατικά με αποδεδειγμένη δράση.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη C2 συμβάλλει στη μείωση της διάρκειας και της βαρύτητας του κοινού κρυολογήματος, ενώ η βιταμίνη D3 είναι καθοριστική για τη ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης και την πρόληψη λοιμώξεων του αναπνευστικού. Ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία.

Ο σύμμαχος της UNI-PHARMA για έναν δυνατό χειμώνα

Με στόχο να καλύψει αυτή την ανάγκη, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία UNI-PHARMA ανέπτυξε το TONOSAN® Immunity, ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα διατροφής σχεδιασμένο να ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, ειδικά την περίοδο του χειμώνα.

Η σύνθεσή του συνδυάζει βιταμίνες C και D, ψευδάργυρο, σελήνιο, αλλά και φυτικά εκχυλίσματα όπως εχινάκεια, κίστο, πρόπολη και πρίμουλα – γνωστά για την υποστηρικτική τους δράση. Η προσεκτικά επιλεγμένη του φόρμουλα, με πρώτες ύλες εγκεκριμένες από την EFSA, προσφέρει καθημερινή ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, χωρίς να αντικαθιστά φυσικά μια ισορροπημένη διατροφή.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η συνδυαστική πρόσληψη αυτών των συστατικών προσφέρει πολυεπίπεδη προστασία: ενίσχυση της φυσικής άμυνας, αντιοξειδωτική δράση και υποστήριξη της ενέργειας και της αντοχής του οργανισμού στις περιόδους με αυξημένο ιικό φορτίο.

Η σημασία της συνέπειας

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού δεν είναι στιγμιαία πράξη αλλά διαδικασία συνέπειας. Η συστηματική πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών σε συνδυασμό με καλό ύπνο, σωστή διατροφή και περιορισμό του στρες έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ανοσολογική απόκριση και μειώνει τη συχνότητα λοιμώξεων.

Μελέτη του NIH4τονίζει πως η ισορροπημένη πρόσληψη βιταμινών, μετάλλων και φυτοθρεπτικών συστατικών συμβάλλει στη ρύθμιση της φλεγμονής και ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού απέναντι σε ιούς και βακτήρια.

Τα συμπληρώματα διατροφής που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση, όπως το TONOSAN® Immunity που είναι σε μορφή δισκίων, συμβάλλουν στον καταστεί η λήψη πολύτιμων βιταμινών πολύτιμη συνήθεια.

Μικρές συνήθειες, μεγάλη διαφορά

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Επαρκής ύπνος και ενυδάτωση, κατανάλωση φρούτων, λαχανικών αλλά και πρωτεΐνης, φυσικά περιορισμός αν όχι διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ και του καπνίσματος, σε συνδυασμό με τη λήψη συμπληρωμάτων που περιέχουν βιταμίνες ιχνοστοιχεία και φυσικά εκχυλίσματα, μπορούν να αποτελέσουν την ασπίδα για τον οργανισμό.

Η UNI-PHARMA, με το TONOSAN® Immunity, προσφέρει έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο υποστήριξης του οργανισμού, ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις του χειμώνα με περισσότερη ενέργεια και λιγότερες ιώσεις.

